В Киеве появилась «юрта несокрушимости». Из-за установки такой же в Буче российский МИД требовал объяснений от Казахстана

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В Киеве в парке Шевченко построили так называемую «юрту несокрушимости» — место, где можно погреться, попить чаю и зарядить мобильный телефон в случае отключения электроэнергии в городе.

Установкой юрты занимаются волонтеры из местной казахской диаспоры. Официально юрту откроют 14 января и она будет работать до окончания морозов в Украине.

6 января такая же юрта появилась в городе Буча Киевской области, где в ходе российской оккупации погибли сотни мирных жителей.

В беседе с корреспондентом телеграм-канала «Украина сейчас» волонтеры рассказали, что по их инициативе «юрты несокрушимости» появятся в шести украинских городах — помимо Бучи и Киева, еще во Львове, Одессе, Харькове и Черкассах.

Представители Бучанского горсовета ранее сообщали, что юрту в их городе открыли при поддержке посольства Казахстана и депутата Верховной рады Сергея Нагорняка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обращалась к казахских коллегам и Москва получила заверения Астаны, что Казахстан не имеет отношения к установке юрты в Буче. «Во избежание дальнейшего „раскручивания“ этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях», — говорилось в заявлении Захаровой. Государственное агентство РИА Новости в своем материале называло установку юрты в Буче «антироссийской акцией».

Вслед за Захаровой представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявлял, что строительство профинансировали казахские меценаты без участия посольства.

Так называемые «пункты несокрушимости» — места с теплом и светом, куда можно прийти при длительном отключении энергии — стали открывать по всей Украине на фоне массированных ракетных ударов РФ по украинской критической инфраструктуре.