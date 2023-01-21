Война Триста тридцать второй день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 января читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- В Киеве прощаются с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и другими сотрудниками МВД, погибшими при крушении вертолета в Броварах. На церемонию пришел президент Украины с супругой.
- Эксперты ISW считают, что Кремль, вероятно, разместил системы ПВО в Москве, чтобы убедить россиян в опасности, которую для них представляет война в Украине.
- Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром 21 января украинские военные в Теткино «сбросили две гранаты на территорию мелькомбината».
- В городе Волчанск Харьковской области в результате российского обстрела снаряд попал в жилой дом, одна женщина погибла, еще одна женщина и ребенок ранены, сообщил глава региона Олег Синегубов.
- США посоветовали Украине повременить с наступлением на фронте и дождаться поставок оружия, сообщил источник Reuters в администрации Джо Байдена.
- Участники встречи представителей стран-союзниц Украины на авиабазе Рамштайн не смогли договориться о поставке Киеву танков Leopard 2. В Берлине прошла акция, участники которой потребовали от властей Германии предоставить Украине Leopard 2.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Берлине собравшиеся на акцию в поддержку Навального и российских политзаключенных скандируют «Навальному — свободу», «Путина — в тюрьму», «Чемодан-вокзал-Гаага» и «Слава Украине», передает наш корреспондент.
В Тбилиси на акцию в поддержку Навального и российских политзаключенных демонстранты вышли и с антивоенными плакатами.
В Берлине на акции в поддержку Навального и российских политзаключенных находится корреспондент «Медузы». По ее словам, еще до официального начала мероприятия на площади возле Брандербургских ворот собрались не менее 150 человек.
Глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о попытке российской «диверсионно-разведывательной группы» проникнуть на территорию Украины.
Как написал сегодня Живицкий, направлявшаяся в сторону Юнаковской общины группа, состоявшая из шести человек, была обнаружена вчера около 5 утра. «Наши военные открыли огонь, враг бежал», — написал Живицкий в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Двуречье, о взятии которого объявило Минобороны РФ, бывший поселок городского типа, который с 1999 года входит в черту города Соледар. О захвате Соледара с 11 января сообщали: основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, Минобороны РФ и власти самопровозглашенной ДНР. Украинская сторона потерю Соледара официально не подтвердила.
Брифинг Минобороны РФ. Основные заявления
- На Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Убиты более 35 украинских военнослужащих.
- На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой области. Убиты более 20 украинских военнослужащих.
- На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов (так Минобороны называет участников ЧВК Вагнера — прим. «Медуза») при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа заняли населенный пункт Двуречье Донецкой области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными.
- На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки убиты более 30 украинских военнослужащих.
- В районе населенного пункта Владимировка Донецкой области российскими истребителями сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины, в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области силы ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали Германию немедленно передать Украине танки Leopard 2. Соответствующие сообщения были опубликованы главами МИД стран Балтии, в том числе министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, в твиттере.
Предоставление Украине современных танков, считают министры иностранных дел, необходимо для того, чтобы остановить российскую агрессию и восстановить мир в Европе. Германия как ведущая европейская держава несет за это особую ответственность, подчеркивается в обращении.
Ряд стран, у которых есть танки Leopard 2, готовы передать их Украине, но для этого необходимо разрешение Германии, производящей такую бронетехнику. 20 января участники встречи представителей стран-союзниц Украины на авиабазе Рамштайн не смогли договориться о поставке Киеву танков Leopard 2. Как заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, у союзников пока «нет единого мнения» по поводу поставок. При этом он подчеркнул, что это не Германия препятствует тому, чтобы передать Украине Leopard 2.
Бывший директор Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергей Чернышов рассказал, что на него написали донос уполномоченному по правам ребенка в регионе.
Автору доноса, сообщил Чернышов в фейсбуке, не понравилось, как он воспитывает своего сына — «прививает ребенку ценности пацифизма».
Детский омбудсмен Надежда Болтенко, по словам Чернышова, «естественно написала во все инстанции — теперь и прокуратура нас будет проверять, и полиция, и комиссия по делам несовершеннолетних».
Впрочем, по разговорам с этими инстанциями, ни один из специалистов не воспринимает эту жалобу всерьез, и все сочувствуют нам, а не взволнованной общественности. Проще говоря, они как и мы считают авторов подобных жалоб обычными сумасшедшими.
После начала войны в Украине, напоминает «Медиазона», Чернышов отказался проводить работу со студентами НГОК, задержанными на акциях. Через месяц после этого он написал заявление об увольнении, объяснив это разногласиями с другими учредителями по поводу принципов работы и планов на будущее.
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что призванных на войну в рамках мобилизации вернут домой только после победы или появления соответствующего приказа президента.
«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего [Владимира Путина]. Вот и все условия. Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации», — сказал Ura.Ru Дмитрий Гусев.
При этом Гусев, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ по вопросам мобилизации, социальной и правовой защите граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, заявил, что предусмотрена ротация военнослужащих в зоне боевых действий.
«Там должна быть сменяемость. Они служат так же, как и обычные войска. И солдатам, и офицерам надо отдыхать. В Вооруженных силах сейчас не делят мобилизованных и контрактников. Все равны», — заявил Гусев, внимание на интервью которого обратила «Тайга.инфо».
На церемонию прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и другими сотрудниками МВД, погибшими при крушении вертолета в Броварах, пришли Владимир и Елена Зеленские, а также глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«В состоянии тупика». Так в Минобороны Великобритании оценивают обстановку в зоне боевых действий в Украине.
В последние дни самые ожесточенные бои шли на трех участках фронта, говорится в ежедневном обзоре британского Минобороны:
- На северо-востоке, недалеко от Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.
- В районе Донецкой области, в Бахмутском секторе, российские силы и ЧВК Вагнера, вероятно, восстанавливают силы в городе Соледар после его захвата ранее на этой неделе.
- На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки, но избегали каких-либо крупномасштабных наступательных действий.
«В целом конфликт находится в состоянии тупика», считают авторы обзора. Тем не менее, указывают они, существует реальная возможность локального продвижения российских войск вокруг Бахмута.
Во всех областях Украины могут применяться аварийные отключения света, предупреждает «Укрэнерго».
В компании сообщили — на одной из ТЭС выведен в аварийный ремонт энергоблок, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. Общий уровень потребления при этом сохранился на уровне предыдущего дня. «Дефицит мощности остается существенным», говорится в заявлении компании.
Из-за уменьшения общего производства электроэнергии для всех подразделений в регионах снижены лимиты потребления на все сутки. «Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения», пояснили в компании.
Берлин, 20 января
На встрече представителей стран-союзников Украины, которая прошла 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии, не удалось договориться о поставке Киеву немецких танков Leopard 2. Как заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, участвовавший во встрече, у союзников пока «нет единого мнения» по поводу поставок.
На поставку танков, которые есть на вооружении других стран, поддерживающих Украины, требуется согласие Германии. Писториус уверяет, что впечатление, что именно Германия блокирует передачу танков Leopard 2 Украине, ошибочно.
В Берлине вечером 20 января у здания прошла акция, участники которой потребовали от властей Германии пересмотреть решение по танкам Leopard 2 и все-таки предоставить их Украине. Среди участников акции было много украинцев, которые переехали в Германию.
Министр обороны Украины Алексей Резников после того, как стали известны итоги встречи на авиабазе Рамштайн, заявил, что несмотря на то, что решение о передаче танков пока не принято, украинские военные начнут учиться управлять Leopard 2. По словам Резникова, он оптимистично оценивает перспективы того, что Германия все-таки согласится дать Leopard 2.
Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия договорились о двух потолках цен на российские нефтепродукты, сообщает министерство финансов США.
Один потолок цен будет касаться нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо), другой — для продуктов, которые торгуются со скидкой (мазут). Помимо этого, страны Запада договорились в марте 2023 года пересмотреть потолок цен на саму российскую нефть, поставляемую по морю.
Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил об обстрелах российскими войсками Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
В Чугуевском районе в городе Волчанск утром 21 января снаряд попал в частный дом, погибла 60-летняя женщина, еще одна женщина и семилетняя девочка получили ранения. Вечером 20 января в Волчанске получил ранение 71-летний мужчина.
Также, написал Синегубов в телеграме, в селе Ковшаровка Купянского района 30 января был ранен 27-летний мирный житель.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром 21 января украинские военные в Теткино «сбросили две гранаты на территорию мелькомбината».
«К счастью, пострадавших и существенных повреждений нет», — написал Старовойт в телеграме, не став уточнять детали.
Ранее несколько раз сообщалось об атаках на объекты на территории России с использованием беспилотников, несущих взрывчатку. В этих нападениях российская сторона обвиняла ВСУ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.