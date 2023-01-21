Война Триста тридцать второй день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 января читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

В Киеве прощаются с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и другими сотрудниками МВД, погибшими при крушении вертолета в Броварах. На церемонию пришел президент Украины с супругой.

Эксперты ISW считают, что Кремль, вероятно, разместил системы ПВО в Москве, чтобы убедить россиян в опасности, которую для них представляет война в Украине.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром 21 января украинские военные в Теткино «сбросили две гранаты на территорию мелькомбината».

В городе Волчанск Харьковской области в результате российского обстрела снаряд попал в жилой дом, одна женщина погибла, еще одна женщина и ребенок ранены, сообщил глава региона Олег Синегубов.

США посоветовали Украине повременить с наступлением на фронте и дождаться поставок оружия, сообщил источник Reuters в администрации Джо Байдена.

Участники встречи представителей стран-союзниц Украины на авиабазе Рамштайн не смогли договориться о поставке Киеву танков Leopard 2. В Берлине прошла акция, участники которой потребовали от властей Германии предоставить Украине Leopard 2.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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