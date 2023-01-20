«Дождь»: ЧВК Вагнера возвращает пустые гробы родственникам бывших заключенных, погибших в Украине Телеканал рассказал о женщине, которая похоронила мужа в закрытом гробу — а потом узнала, что он жив и находится в плену
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Родственникам российских заключенных, погибших в Украине, из ЧВК Вагнера возвращают пустые гробы. Об этом «Дождю» рассказала женщина, которую телеканал называет Ангелина (это не ее настоящее имя). Зимой она похоронила своего мужа, а позже узнала, что он жив и до сих пор находится в Украине.
По словам женщины, о том, что ее супруг (его имя "Дождь" не называет), отбывавший наказание в одной из российских колоний, был завербован ЧВК Вагнера, она узнала от родственницы другого осужденного. При этом женщина сомневается в том, что ее муж добровольно согласился на предложение ЧВК — по ее словам, он хорошо относился к Украине.
Осенью супруг Ангелины, которого к тому моменту уже отправили в Украину, перестал выходить на связь, а в декабре ей позвонили сотрудники ЧВК Вагнера и сообщили, что мужчина погиб в районе Бахмута. Позднее семье выдали закрытый цинковый гроб, медали от ЧВК, почетную грамоту и свидетельство о смерти.
На вопрос Ангелины, действительно ли в гробу лежит ее муж, ей ответили, что ошибки быть не может: «Они нам сказали, что нет нужды вскрывать гроб, потому что перед отправкой [на войну] они берут какие-то ДНК, и когда трупы обнаруживают, они [их] сравнивают. Они нам сказали, что дают стопроцентную гарантию, что это он», — рассказала женщина.
Однако через несколько недель после похорон Ангелине написал незнакомый ей человек, который сообщил, что ее супруг жив и находится в городе Дебальцево в Донецкой области. Еще через несколько дней ей с украинского номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником СБУ. Он заявил, что муж Ангелины жив и что его взяли в плен в конце октября. Звонивший также описал ранение, от которого, по версии сотрудников ЧВК, муж Ангелины умер, и заявил, что его жизнь в итоге удалось спасти.
После этого, пишет "Дождь", женщина обратилась во ФСИН, но там ей отказались предоставить информацию о муже, сославшись на конфиденциальность. При этом в военной комендатуре Украины Ангелине подтвердили, что ее супруг значится раненым и был взят в плен. Телеканал связался с отделением СБУ Харьковской области, но там журналистам сказали, что готовы предоставить информацию «только после суда».
Журналистам "Дождя" удалось найти в соцсетях и телеграм-чатах еще несколько подобных историй. Телеканал пишет, что некоторые из родственников, получив гроб, боятся открывать его, а представители ЧВК Вагнера настоятельно рекомендуют им этого не делать.
Фото на обложке: Александр Неменов / ТАСС