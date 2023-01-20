Война Триста тридцать первый день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 января читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

Глава парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подарил ему кувалду. Такой инструмент был использован для внесудебной казни завербованного в ЧВК Вагнера заключенного Евгения Нужина, сдавшегося в плен, но позднее выданного российской стороне.

The Washington Post: директор ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать Зеленскому о военных планах России.

США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов. В него войдут бронетранспортеры Stryker и боевые машины Bradley.

В Москве на крышах домов начали размещать военную технику, утверждают очевидцы.

Иран не признает вхождение в состав России Крыма и других захваченных регионов Украины, несмотря на «отличные отношения с Москвой», заявил глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан.

Великобритания, страны Балтии, Польша и Дания предоставили новые пакеты военной помощи Украине. Министр обороны Литвы анонсировал, что 20 января на встрече представителей стран НАТО на авиабазе Рамштайн будет объявлено об отправке Киеву сотен танков Leopard 2.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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