Война Триста тридцать первый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 января читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Глава парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подарил ему кувалду. Такой инструмент был использован для внесудебной казни завербованного в ЧВК Вагнера заключенного Евгения Нужина, сдавшегося в плен, но позднее выданного российской стороне.
- The Washington Post: директор ЦРУ тайно приезжал в Киев, чтобы рассказать Зеленскому о военных планах России.
- США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов. В него войдут бронетранспортеры Stryker и боевые машины Bradley.
- В Москве на крышах домов начали размещать военную технику, утверждают очевидцы.
- Иран не признает вхождение в состав России Крыма и других захваченных регионов Украины, несмотря на «отличные отношения с Москвой», заявил глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан.
- Великобритания, страны Балтии, Польша и Дания предоставили новые пакеты военной помощи Украине. Министр обороны Литвы анонсировал, что 20 января на встрече представителей стран НАТО на авиабазе Рамштайн будет объявлено об отправке Киеву сотен танков Leopard 2.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Движение «Весна» объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно. Суд в Санкт-Петербурге в начале декабря также признал «Весну» «экстремистским» движением.
Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи, объявило Минобороны страны.
С учетом этого пакета, говорится в заявлении оборонного ведомства, суммарная стоимость военной помощи, оказанной Финляндией Украине достигнет 590 миллионов евро.
Как подчеркнули в Минобороны Финляндии, поставки вооружений Украине не снижают обороноспособность страны.
При обстреле Краматорска российская ракета упала вблизи детского сада. Последствия удара устанавливаются, уточнил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Ранее об обстреле города сообщал мэр Краматорска Александр Гончаренко.
Кириленко также опубликовал фотографии последствий удара.
Кроме того, глава администрации региона рассказал, что в последние сутки войска РФ обстреляли и другие населенные пункты области, в том числе Угледар. В результате ударов в Донецкой области погибли три человека.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В штабе территориальной обороны самопровозглашенной ДНР заявили, что российские силы освободили Клещеевку под Артемовском.
Накануне о взятии Клещеевки говорил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он заявил, что село в пяти километрах к югу от Бахмута захватили его отряды.
Минобороны РФ ситуацию в Клещеевке не комментировало. Украина взятие села также не подтверждала.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Село Клещеевка имеет важное стратегическое значение, так как с него открывается выход на трассу Константиновка — Бахмут, контроль над которой позволит россиянам блокировать Бахмут с юго-запада.
За минувшие сутки российские войска 90 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. По Херсону россияне ударили 19 раз.
По его словам, обстрелы велись из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и с помощью беспилотников. В результате за прошедшие сутки погиб один житель региона, еще три получили ранения.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Бахмут, Донецкая область
Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил о ракетном обстреле города. Удар был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры, написал он в телеграме, не став пока уточнять подробности.
Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, обвиняемого по делу о военных «фейках», избил конвоир после заседания Тимирязевского районного суда Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал в поддержку активиста. Эту информацию «Медиазоне» подтвердила адвокат Мария Эйсмонт.
«Конвоир нанес множественные удары дубинкой по голове и ребрам, сильно затянул наручники (остались гематомы на запястьях), угрожал изнасилованием», — пишет «Тюремный МГУ».
ЧВК Вагнера за последний год значительно расширила свою деятельность по добыче золота в Центральной Африканской Республике, пишет Politico.
Российские наемники, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника и дипломатические депеши, в числе прочего с 2018 года охраняют золотой рудник Ндассима, расположенный недалеко от города Бамбари в центре страны. За несколько лет там был выстроен огромный комплекс по промышленной добыче золота, который может приносить до одного миллиарда долларов в год.
О том, что компании, связанные с Пригожиным, добывают полезные ископаемые в ЦАР, в том числе на месторождении Ндассима, ранее писали The Bell и «Русская служба Би-би-си».
Месторождение Ндассима должны были посетить российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые были убиты в ЦАР в 2018 году, куда приехали для съемок документального фильма о ЧВК Вагнера. В ЧВК Вагнера причастность к гибели журналистов отрицают.
Телеканал «Дождь» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
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Глава парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на своей странице во «ВКонтакте» продемонстрировал подарок, полученный от основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Это — кувалда, по словам Миронова, «очень полезный инструмент».
«С его помощью все вместе мы пробьем брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится», — написал Миронов. Он сообщил, что уже пользовался этим подарком, добавив ссылку на пост о посещении стройки в Санкт-Петербурге.
С января по сентябрь 2022 года российский турпоток на Мальдивы в два раза превысил допандемийный показатель, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. За девять месяцев 2022 года россияне совершили на Мальдивы 79,1 тысячи туристических поездок. За тот же период в 2019 году туда было совершено 38 тысяч турпоездок.
Почти двукратный рост числа туристических поездок Росстат зафиксировал в прошлом году в Таджикистан — за три квартала 2022 года россияне совершили туда 188 тысяч выездов, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя 2019 года. В пятерке лидеров оказались также Узбекистан (241 тысяча выездов) и Киргизия (305 тысяч выездов) — прирост числа поездок по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 59 и 57% соответственно.
Рост числа поездок на Мальдивы объясняется тем, что эта страна одной из первых после начала пандемии открыла авиасообщение с Россией и упростила въезд для туристов с ПЦР-тестами, объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Резкий рост числа поездок в Таджикистан, Узбекистан и другие государства постсоветского пространства участники рынка связывают, в числе прочего, с отъездом жителей РФ из страны после начала войны и объявления мобилизации.
В Николаевской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли из артиллерии акваторию и береговую линию на территории Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщил глава региона Виталий Ким, не уточнив, есть ли в результате обстрела материальный ущерб.
В Днепропетровской области, сообщил глава региона Валентин Резниченко, ночь прошла без обстрелов. За последние полгода, написал Резниченко в телеграме, это пятая ночь, когда российские войска не вели огонь по территории области из артиллерии и РСЗО.
Глава Запорожской области Александр Старух заявил, что его регион подвергся рекордному обстрелу российскими войсками. «Только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано 34 разрушения гражданских объектов», написал Старух в телеграме, подчеркнув, что «каждый военный преступник понесет наказание».
Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли из артиллерии населенные пункты на территории Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. Повреждены несколько зданий и автомобилей, жители, по имеющимся данным, не пострадали.
В конце прошлой недели директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал с тайным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, в ходе встречи Бернс проинформировал Зеленского о своих ожиданиях относительно «военных планов России в ближайшие недели и месяцы».
В свою очередь для Зеленского и представителей украинской разведки главным вопросом встречи было то, как долго Украина сможет рассчитывать на военную помощь США и стран Запада, после того как республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса США.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Противник основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском — обороняется.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Однако под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку в приграничных районах.
- В Крыму готовятся к скрытой мобилизации. В частности, в Севастополе, вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.
- Российские власти продолжают использовать гражданские учреждений здравоохранения на подконтрольных ими территориях для лечения своих раненых военных. Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома развернут полевой госпиталь, где лечат более 300 военнослужащих и наемников ЧВК Вагнера.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, куда вошли бронетехника и средства противовоздушной обороны.
В него, в частности, вошли:
- Восемь систем противовоздушной обороны Avenger;
- 59 боевых машин пехоты Bradley;
- 90 бронетранспортеров Stryker;
- 53 колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP).
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о важных событиях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 331 день. Спасибо, что вы нас читаете!