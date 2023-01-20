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Владимир Зеленский в куртке M-TAC во время поездки в Херсонскую и Николаевскую области в ноябре 2022 года Пресс-служба офиса президента Украины

Украинский бренд M-TAC выпускает экипировку для туризма и охоты, аксессуары для оружия, а еще армейскую и тактическую одежду, которую носит в том числе президент Украины Владимир Зеленский. После начала полномасштабной войны с Россией он как минимум три десятка раз появлялся на публике в вещах M-TAC. Также их носит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и «сотни тысяч военных и гражданских украинцев», пишет Forbes Ukraine. 16 января журнал опубликовал большую статью про M-TAC и его создателей. «Медуза» ее пересказала.

Киевлянин, художник по образованию Александр Карасев в начале нулевых увлекся страйкболом. Тогда в Украине сложно было найти экипировку, поэтому Карасев решил совместить хобби и бизнес — вместе со своей партнершей Натальей Корженюк он открыл в Киеве магазин «Милитарист», где продавали импортное снаряжение для страйкбола.

К 2014 году сеть «Милитарист» насчитывала уже шесть магазинов, а Карасев собрал небольшой парк военной техники для страйкбольных игр; в нем было несколько бронированных грузовиков и БТРов. С началом боевых действий в Донбассе он отдал машины на фронт, а в «Милитарист» вместо страйкболистов стали приходить военнослужащие.

Тогда же у сети появилось много конкурентов, торговавших импортной военной одеждой. Карасев и Корженюк позвали в партнеры дизайнера-конструктора Дениса Головко и создали украинский бренд тактической одежды — М-ТАС. Одной из первых и самых успешных его моделей стали штаны Agressor, в которых теперь ходит и Владимир Зеленский.

В 2014-м создатели М-ТАС не попали в первую волну ажиотажа на военные товары, которая продержалась несколько месяцев, но постепенно их продажи стали расти. К началу 2022 года у бренда было семь магазинов, две тысячи квадратных метров цехов и складов в Киеве, более 200 сотрудников, линейка из сотен изделий, магазин и склад в Польше.

После полномасштабного вторжения России в Украину этого оказалось мало. В магазины «Милитарист» выстраивались буквально стометровые очереди. В то же время большая часть команды отсутствовала: некоторые еще до вторжения уехали на профильную выставку в Германию, другие эвакуировали семьи, сам Карасев и еще несколько сотрудников ушли в территориальную оборону. В итоге на оптовом складе «Милитариста» вместо 50-70 человек остались три. Производством заниматься было некому, а в нескольких километрах от киевской фабрики М-ТАС стояли российские войска. «У нас был заготовлен бензин для уничтожения складов в случае, если они прорвутся», — рассказал Карасев.

Полностью работа М-ТАС возобновилась в мае. А уже в июне, на фоне на военную одежду, началось строительство новой фабрики бренда во Львовской области. 800 тысяч долларов на нее дали инвесторы — соучредитель украинского экспортера сельхозпродукции Orexim Юрий Будник и директор компании Александр Худолей. Будник когда-то был первым репетитором Карасева по английскому языку, а Худолей оказался фанатом одежды М-ТАС. «У них все супер по качеству, — подтвердил Forbes и глава „Укрзалізниці“ Александр Камышин, который одевается в М-ТАС. — Один минус — сложно купить новые вещи. Дефицит».

Инструктор благотворительной организации «Beta — технологии победы» Георгий Кравец назвал М-ТАС хорошим производителем в масс-маркет сегменте. У зарубежных конкурентов бренд выигрывает благодаря более низкой цене при сопоставимом качестве, пишет Forbes. Издание сравнило М-ТАС с австрийским производителем Carinthia, выпускающим в том числе тактическую одежду: цены на их куртки из одного и того же материала отличаются в три раза. «Нас сравнивают, например, с американским брендом 5.11, но мы уже сдвинули их с первых позиций на украинском рынке», — добавил Карасев.

О контроле качества он и его партнер Денис Головко готовы говорить долго, пишет журнал. Например, у М-ТАС есть станок, который искусственно изнашивает милитари-одежду и замеряет выгорание краски на ней. По словам Головко, в Украине таких всего два.

С июня выпуск товаров М-ТАС вырос втрое. Заработала фабрика во Львовской области, расширилось производство в Киеве. Штат швей вырос до 750 человек, работающих в три смены. По прогнозу Карасева, выручка по итогам 2022 года должна вырасти в семь-восемь раз и достичь 600–650 миллионов гривен (более 1,1-1,2 миллиарда российских рублей). «Такие финансовые показатели и штат наравне с крупными производителями военной формы, которые отшивают снаряжение по государственным заказам», — заявил основатель группы компаний «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский.

Госзаказов у M-TAC нет. Для военных действует 15-процентная скидка на все товары.

В 2022-м основатели компании вложили в расширение производства все инвестиции, сбережения и прибыль — и готовы расширяться дальше за счет кредитов, чтобы удовлетворить спрос. На вопрос, насколько это разумно, ведь война не будет продолжаться вечно, Головко ответил, что у М-ТАС неплохие перспективы на западных рынках. «Но пока главная задача — удовлетворить потребности украинских военных», — добавил он. Среди прочих, в числе защитников Украины и 10 сотрудников М-ТАС. Они служат в теробороне Киева.

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