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Основной владелец группы USM отозвал иск о расторжении брака с главным тренером сборной России по художественной гимнастике .

Как сообщает РИА Новости, мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве прекратил производство по гражданскому иску «в связи с отказом истца от исковых требований».

В начале мая Алишер Усманов подал иск о разводе после 30 лет брака. Супруги не участвовали в судебном разбирательстве, их интересы представляли юристы.

После начала войны России против Украины Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции США, ЕС и других западных стран. Усманов говорил, что санкции ввели из-за «сфабрикованных и голословных обвинений».