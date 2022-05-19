Бизнесмен Алишер Усманов и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Усманова подали на развод после 30 лет брака

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Основной акционер группы USM Алишер Усманов и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Усманова-Винер оформляют развод.

Расторжением брака занимается судебный участок мирового судьи № 205 в Москве, пишет РБК. Усманов в карточке дела указан как истец, Винер — как ответчик.

Заявление было подано 4 мая. Судебное заседание назначено на 7 июня.

Усманов и Винер заключили брак 30 лет назад. Выдвигают ли супруги какие-либо материальные претензии друг к другу, не уточняется.

Алишер Усманов через USM, в числе прочего, владеет долями в «Металлоинвесте», «Мегафоне» и «AliExpress Russia». Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. После вторжения России в Украину Алишер Усманов попал в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза. Усманов заявил, что считает это решение несправедливым, а основания для санкций — «сфабрикованными и голословными обвинениями, которые задевают мои честь, достоинство и бизнес-репутацию».

Ирина Винер — тренер по художественной гимнастике, среди воспитанниц которой олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь