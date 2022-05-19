Бизнесмен Алишер Усманов и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Усманова подали на развод после 30 лет брака
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Основной акционер группы USM Алишер Усманов и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Усманова-Винер оформляют развод.
Расторжением брака занимается судебный участок мирового судьи № 205 в Москве, пишет РБК. Усманов в карточке дела указан как истец, Винер — как ответчик.
Заявление было подано 4 мая. Судебное заседание назначено на 7 июня.
Усманов и Винер заключили брак 30 лет назад. Выдвигают ли супруги какие-либо материальные претензии друг к другу, не уточняется.
Алишер Усманов через USM, в числе прочего, владеет долями в «Металлоинвесте», «Мегафоне» и «AliExpress Russia». Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. После вторжения России в Украину Алишер Усманов попал в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза. Усманов заявил, что считает это решение несправедливым, а основания для санкций — «сфабрикованными и голословными обвинениями, которые задевают мои честь, достоинство и бизнес-репутацию».
Ирина Винер — тренер по художественной гимнастике, среди воспитанниц которой олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева.