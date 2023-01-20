Президент Грузии потребовала ужесточить условия пребывания россиян в стране

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Саломе Зурабишвили выпустила заявление, в котором выступила против возобновления авиасообщения с Россией, а также призвала ужесточить условия пребывания граждан РФ в стране. Заявление Зурабишвили опубликовано на ее сайте.

«Нам необходимо разработать нормативные акты — в трудовом законодательстве, при регистрации бизнеса, приобретении собственности (россиянами) или открытии русскоязычных школ», — заявила президент Грузии.

Она отметила, что ранее уже просила правительство обратить внимание на приток россиян в Грузию, чтобы «общество чувствовало, что его национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются».

Саломе Зурабишвили в своем заявлении также раскритиковала правительство за неопределенную позицию по Украине.

В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, по моему мнению и по мнению большей части грузинского общества, позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна.

Авиасообщение между Россией и Грузией прервано с лета 2019 года по инициативе российской стороны. 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надеется на то, что авиасообщение скоро восстановят. Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе приветствовал слова Лаврова, за что его осудили в МИД Украины.

Грузия наряду с Арменией, Турцией и Казахстаном стала одним из направлений, куда после начала российского вторжения в Украину чаще всего уезжали россияне. В ноябре 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что за полтора месяца мобилизации, объявленной в России, в страну приехали более 700 тысяч россиян, из них 100 тысяч остались в Грузии.

В 2022 году, по данным Национального банка Грузии, денежные переводы из России в Грузию выросли на 500% по сравнению с предыдущим годом и составили 2 миллиарда 68 миллионов долларов.

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