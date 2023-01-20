Путин уволил помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова. Он написал статью о «десатанизации» Украины, за которую пришлось извиняться Патрушеву

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Владимир Путин отправил в отставку помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова. В указе, опубликованном 20 января, о причинах увольнения не сообщается.

Павлов занимал должность помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева почти 14 лет — с марта 2009 года.

В октябре 2022 года газета «Аргументы и факты» опубликовала статью Алексея Павлова, в которой он заявлял о необходимости «десатанизации» Украины из-за того, что в стране якобы растет «число адептов религиозных сект», а после «госпереворота» 2014 года «новые власти превратили государство в тоталитарную гиперсекту».

Среди «сект», которые действуют в Украине, он назвал движение любавичских хасидов. Эти слова чиновника раскритиковал главный раввин России Берл Лазар.

Через два дня начальник Павлова Николай Патрушев принес извинения читателям газеты за то, что движение «Хабад-Любавич» было названо сектой. «С автором статьи проведена соответствующая работа», — добавил секретарь Совбеза РФ.

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