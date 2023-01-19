Война Триста тридцатый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 января читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль села Клещеевка к югу от Бахмута. Ни ВСУ, ни Минобороны России его слова пока не подтвердили.
- США рассматривают возможность помощи Украине с ударами по Крыму, пишет The New York Times.
- Россия планирует отправить в Украину новейшие танки Т-14 «Армата», заявила британская военная разведка.
- По данным западных СМИ, Олаф Шольц заявил о готовности предоставить Украине немецкие танки Leopard при условии поставок американских Abrams.
- Глава Минфина Германии заявил, что его страна больше не зависит от российских энергоносителей.
- Европейский еврейский конгресс призвал Сергея Лаврова извиниться за сравнение политики Запада в отношении Москвы с действиями Гитлера.
- Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны, предупредил Дмитрий Медведев, комментируя наращивание западной помощи Украине.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Deutsche Welle объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Пригожин заявил о взятии под контроль села Клещеевка к югу от Бахмута
«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК „Вагнер“. Исключительно подразделениями ЧВК „Вагнер“. Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», — заявил создатель ЧВК Вагнера через свою пресс-службу.
Ни украинская, ни российская армия захват Клещеевки на данный момент не подтвердили.
Медведев: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал встречу представителей стран-союзниц Украины, которая пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января.
Завтра на натовской базе Рамштайн великие военачальники будут обсуждать новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем. И это сразу после форума в Давосе, где недоразвитые политические тусовщики как мантру повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть».
И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.
Дом в Днепре, разрушенный российской ракетой. Там погибли 45 человек
Британская военная разведка: Россия планирует отправить в Украину новейшие танки Т-14 «Армата»
Об этом говорится в ежедневной сводке событий российско-украинской войны, которую публикует в твиттере министерство обороны Великобритании.
- Россия, вероятно, рассматривает возможность отправки небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 «Армата» в Украину.
- В конце декабря Т-14 были сняты на полигоне на юге России. Перед этим проправительственные российские СМИ утверждали, что Т-14 готовят к развертыванию. Однако неясно, перевезли ли этот тип танков в Украину.
- Развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. Разработка «Арматы» заняла 11 лет и сопровождалась задержками и трудностями с производством.
- Дополнительным вызовом для России станет корректировка логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.
- Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях. Таких танков производят мало, а командиры недостаточно знакомы с «Арматой», чтобы доверять ей в бою.
Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ
- ВСУ отразили атаки российской армии в 14 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.
- Российская армия нанесла 25 авиаударов и осуществила 85 выстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения российских военных, склад боеприпасов и еще два важных объекта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
«Медуза» побывала в украинской колонии, где держат российских военнопленных. Посмотрите на кадры оттуда
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается почти 11 месяцев. Однако количество пленных с обеих сторон до сих пор достоверно неизвестно. Эксперты считают, что речь идет о тысячах человек. Украинские военные много раз рассказывали о пытках, избиениях и насилии в российском плену — о какой-либо официальной реакции властей РФ на это неизвестно.
Украина в отличие от России предоставила ООН доступ к пленным, а также начала расследование выявленных случаев жестокого обращения с ними. Большинство российских военнопленных находится в Украине на территории специальных лагерей, которые посещают представители международных правозащитных организаций.
«Медузе» удалось побывать в одной из колоний на западе Украины, где содержатся пленные, которые воевали в составе российской армии — а также в соединениях, подконтрольных самопровозглашенным ЛНР и ДНР.
SOTAvision опубликовала фотографию женщины, которая, как утверждается, плачет у памятника Лесе Украинке в Москве
Возле этот памятника ранее возник стихийный мемориал в память о погибших в результате военного удара по жилому дому в Днепре. 17 января возле него задержали четырех человек, а цветы убрали. Позднее они появились вновь.
Помимо Москвы, аналогичные стихийные мемориалы возникли в Петербурге и Краснодаре.
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за сравнение политики Запада в отношении Москвы с действиями Гитлера
18 января министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил западную помощь Украине с тем, что делал Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.
«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения „российского вопроса“», — сказал Лавров.
Европейский еврейский конгресс заявил, что «шокирован и потрясен этим постыдным заявлением». «Это искажение Холокоста на самом базовом уровне, и мы призываем господина Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии», — заявил президент конгресса Ариэль Музыкант. Он добавил, что Лавров уже не в первый раз использует отсылки к Холокосту и Гитлеру, и заявил, что «должно прекратиться».
«Наша нива»: Россия перебрасывает военных в Беларусь в железнодорожных цистернах
Это помогает избежать спутникового и визуального наблюдения за переброской живой силы, пишет белорусское издание «Наша нива» без ссылок на источники. Перебрасывают ли таким же образом военную технику, изданию неизвестно.
Если полученная «Нашей нивой» информация верна, российских военных в Беларуси может быть больше, чем считалось ранее.
СМИ: Шольц заявил о готовности предоставить Украине немецкие танки Leopard при условии поставки и американских Abrams
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту США Джо Байдену в телефонном разговоре, что Берлин одобрит поставки Киеву танков Leopard при условии отправки Вашингтоном танков Abrams, выяснили Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal.
По данным Süddeutsche Zeitung, Байден в разговоре с Шольцем не подтвердил намерений об отправке Abrams.
О беседе лидеров Германии и США и об отказе Байдена поставить Abrams также пишет Bild. При этом в другом материале, как обратил внимание телеграм-канал «Политика Страны», Bild сообщает, что давление на Германию по поводу предоставления Leopard усилилось и что согласие Берлина становится все более вероятным.
«Федеральная канцелярия „в очень узком кругу и в условиях строжайшей секретности“ работает над разработкой плана „Леопард“ для Украины. Обсуждаются различные варианты. Либо общее согласие на поставку Leopard-2, либо разрешение на поставку танков из Польши и других стран ЕС, либо лицензия на экспорт до 100 старых танков Leopard-1 со складов. Возможна и комбинация вариантов, сказал член Бундестага», — пишет Bild.
NYT: США рассматривают возможность помощи Украине с ударами по Крыму
В администрации президента США постепенно смягчают позицию по вопросу предоставления Украине средств, которые позволят наносить удары по целям в Крыму, пишет The New York Times.
США заявляют, что Крым — территория Украины, но после начала полномасштабной войны Вашингтон отказывался предоставлять Киеву средства, которые позволили бы наносить удары по целями на полуострове.
Теперь же, по данным NYT, отношение изменилось. В администрации Байдена склоняются к мнению, что если украинские войска смогут заставить Россию почувствовать риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. Среди американских чиновников и экспертов также ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием, при этом, по их мнению, риск такого сценария все еще сохраняется.
Речь по-прежнему не идет о предоставлении Украине ракет, дальность полета которых позволяет наносить удары по целям в Крыму. Но обсуждается возможность использования другого поставляемого оружия для атаки ключевых для полуострова путей снабжения, например, Крымского моста, пишет NYT.
Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что его страна больше не зависит от российских энергоносителей
«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сейчас уже не от импорта из России, а от мировых рынков», — сказал Линднер в интервью BBC News.
В рамках диверсификации энергетической инфраструктуры Германия возобновила работу угольных электростанций, отложила планы по закрытию трех оставшихся АЭС и создала дополнительные хранилища для природного газа, импортируемого из Норвегии, США и других стран.
До 24 февраля 2022 года Германия импортировали из РФ примерно половину потребляемого объема газа и около трети нефти. Вскоре после начала войны в Украине Германия отказалась от российской нефти, а Россия стала сокращать поставки газа в Западную Европу, а летом 2022-го полностью их остановила.
Главные новости к утру
- Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он призвал быстрее принимать решения, направленные на помощь Украине: «Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства…»
- Болгария, несмотря на давление пророссийских политиков внутри страны, тайно поддерживала Украину и обеспечила треть потребностей ВСУ в боеприпасах в первые полгода войны, выяснило немецкое издание Die Welt.
- Посольство России в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства. С чем это связано, неизвестно.
- Мобилизованные из Ярославской области сообщили, что их хотят обвинить в дезертирстве за оставление позиций по приказу командования. Ярославский губернатор поручил проверить их слова.
Мы продолжаем следить за событиями вокруг войны России с Украиной. Сегодня наступил 330-й день этого конфликта.