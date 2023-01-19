Война Триста тридцатый день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 января читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль села Клещеевка к югу от Бахмута. Ни ВСУ, ни Минобороны России его слова пока не подтвердили.

США рассматривают возможность помощи Украине с ударами по Крыму, пишет The New York Times.

Россия планирует отправить в Украину новейшие танки Т-14 «Армата», заявила британская военная разведка.

По данным западных СМИ, Олаф Шольц заявил о готовности предоставить Украине немецкие танки Leopard при условии поставок американских Abrams.

Глава Минфина Германии заявил, что его страна больше не зависит от российских энергоносителей.

Европейский еврейский конгресс призвал Сергея Лаврова извиниться за сравнение политики Запада в отношении Москвы с действиями Гитлера.

Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны, предупредил Дмитрий Медведев, комментируя наращивание западной помощи Украине.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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