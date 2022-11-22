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Великобритания передала Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного наведения Brimstone. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на видео, опубликованное Королевскими ВВС. Сколько именно ракет передала Великобритания — неизвестно.

Ракеты Brimstone первого поколения Великобритания начала поставлять в Украину вскоре после начала российского вторжения. В последний месяц, по данным газеты, в Украину была отправлена партия ракет Brimstone 2, дальность полета которых вдвое превышает возможности предыдущей модели.

Согласно The Telegraph, дальность полета Brimstone 2, запущенной с самолета, составляет около 60 километров. Однако украинские войска для запуска используют модифицированные наземные пусковые установки, что может снижать дальность полета.

Каждая ракета Brimstone 2 стоит 175 тысяч фунтов. Они оборудованы продвинутой системой лазерного наведения, позволяющей использовать ракеты в густонаселенных районах с минимальным риском для мирного населения.

Кроме того, в Brimstone 2 установлен высокочастотный радар, который сканирует поле боя и выбирает наиболее подходящую цель, исключая удары по гражданской технике или маловажным военным объектам.

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19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые в должности главы правительства посетил Киев. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и окажет ей содействие в усилении ПВО. В частности, Сунак пообещал Киеву 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотниками. Общий объем помощи составит 50 миллионов фунтов.

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