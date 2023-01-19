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Стокгольмский окружной суд признал двух граждан Швеции виновными в шпионаже в пользу России. Издание The Local называет это самым серьезным шпионским скандалом в истории современной Швеции.

По версии следствия, братья Пейман и Паям Киа на протяжении десяти лет передавали российским спецслужбам информацию, представляющую угрозу национальной безопасности Швеции.

Согласно пресс-релизу суда, 42-летний Пейман Киа, ранее работавший в Службе государственной безопасности и вооруженных силах Швеции, получал секретные данные, пользуясь служебным положением, а 35-летний Паям Киа передавал эти данные российской разведке и получал за это плату.

По итогам судебного разбирательства, которое длилось больше года, суд приговорил Пеймана Киа к пожизненному заключению, а Паяма Киа — к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.

«Россия — самая большая угроза безопасности Швеции, поэтому акты шпионажа в пользу России должны расцениваться как наиболее серьезные», — цитирует The Local постановление суда.

Сами братья своей вины не признают, а их адвокаты намерены обжаловать приговор.

Братьев Пеймана и Паяма Киа правоохранительные органы Швеции задержали осенью 2021 года. У них изъяли технику, несколько носителей данных, а также наличные деньги и золото, которые, как пишет издание Aftonbladet, они получали за свою шпионскую деятельность.

После начала полномасштабной войны в Украине в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что в европейских странах раскрывают российских шпионов и граждан, работающих в интересах России. В конце декабря 2022 года глава Федеральной службы разведки и контрразведки Германии Бруно Каль заявил о разоблачении российского шпиона в рядах самой спецслужбы.

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