В Австрии задержали сына бывшего сотрудника российского Генштаба. Его подозревают в шпионаже

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В Вене задержали гражданина Греции российского происхождения. Как утверждают местные СМИ, его отец — бывший сотрудник Генштаба РФ, который ранее работал дипломатом в Германии и Австрии. Задержанного подозревают в шпионаже в пользу России, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает со ссылкой на австрийские газеты Kronen Zeitung и Kurier.

По данным журналистов, подозреваемый передавал российским властям сведения о настроениях в Австрии, общей социальной ситуации, внешней политике и ситуации с безопасностью в стране. С 2018 по начало 2022 года он совершил 65 поездок, в том числе в Россию, Беларусь, Турцию и Грузию. Последний раз в Москву он прилетел накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Kurier отмечает, что подозреваемый, получавший небольшое социальное пособие в Австрии, каким-то образом смог приобрести несколько объектов недвижимости в Вене, России и Греции.

По информации газеты, в конце марта 2022 года австрийские правоохранительные органы провели обыск в квартире подозреваемого, в результате которого они обнаружили прибор для отслеживания подслушивающих устройств, скрытые видеокамеры и защитный костюм. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько телефонов, ноутбуков и планшетов, на которых хранилось около 10 миллионов файлов.

Как пишут австрийские СМИ, подозреваемый остается на свободе, он ожидает заседания суда, где ему будет предъявлено обвинение.

После начала войны в Украине регулярно появляются сообщения о задержании россиян по подозрению в шпионаже. В частности, осенью в Норвегии был задержан Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Его обвинили в нарушении правил пользования дронами. Впоследствии Андрея Якунина оправдали.

Всего в Норвегии за последнее месяцы при подобных обстоятельствах были задержаны не менее шести россиян. Как минимум двое из них были приговорены к тюремному заключению.

Из стран Запада в массовом порядке высылают российских дипломатов. По подсчетам РБК, с января по август 2022 года в Россию были возвращены более 550 сотрудников дипломатических миссий, часть из них подозревали в шпионаже. Больше всего российских дипломатов выслали из США, Болгарии и Польши. В ответ Россия выслала более 300 человек.

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