Суд в Норвегии оправдал сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина по делу о съемке с дрона

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Окружной суд в норвежском городе Тромсё оправдал бизнесмена, соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина по делу о запуске дрона. Об этом 7 декабря сообщила норвежская телекорпорация NRK.

Якунин был задержан 17 октября. Причиной стало то, что он использовал дрон для того, чтобы делать снимки во время путешествия в районе архипелага Свальбард (Шпицберген). Правоохранительные органы Норвегии заявили, что это нарушает введенный для россиян запрет на использование дронов. Сам Якунин сказал, что не знал об этом запрете.

Сторона обвинения добивалась для бизнесмена заключения на 120 дней. Защита настаивала, что его следует рассматривать как британского гражданина (у Якунина есть и российский, и британский паспорт). Однако его судили как россиянина — при этом он был оправдан, так как суд решил, что малогабаритные дроны не попадают под ограничения.

Адвокат Якунина, старший партнер коллегии адвокатов «Pen & Paper» Антон Именнов заявил РБК, что защита удовлетворена решением норвежского суда, которое было единогласным.

Сторона обвинения намерена обжаловать приговор. «Мы приняли решение освободить Андрея Якунина из-под стражи и будем обжаловать решение окружного суда. Если оно станет окончательным, это будет означать, что отменяются. Вот почему важно получить юридическое разъяснение по этому вопросу», — заявила NRK обвинитель Кристин Рёне.

47-летний Андрей Якунин — сын бывшего главы Российских железных дорог и одного из учредителей дачного кооператива «Озеро» Владимира Якунина. После вторжения России в Украину Андрей Якунин заявил итальянскому каналу La7, что выступает против войны и никогда не голосовал за Путина.

В октябре в Норвегии за съемку с дрона были задержаны не меньше шести россиян. Как минимум двоих из них уже осудили, один получил 90 дней заключения, второй — 120 дней.