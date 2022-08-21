В Албании задержали двух россиян и гражданина Украины. Они пытались проникнуть на военный завод

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Двое граждан России и украинец были задержаны в Албании при попытке проникнуть на военный завод в городе Грамши и сделать фотографии. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

По данным ведомства, 24-летнего россиянина задержали на территории завода вечером 20 августа. Когда охрана попыталась схватить мужчину, он распылил в сторону охранников спрей. Они попали в больницу.

Позже на территории завода были задержаны 33-летняя россиянка и 25-летний гражданин Украины. Их тоже доставили в полицию. Официально имена задержанных не называются.

AlbaniaDailyNews уточнило, что задержанные россияне — это 23-летний Михаил Зорин и 33-летняя Светлана Тимофеева. По данным издания, их, а также гражданина Украины подозревают в шпионаже. В свою очередь задержанные сообщили на допросе, что они блогеры, которые публикуют фотографии и видео бывших военных баз СССР.

В российском посольстве информацию о задержанных пока не сообщали, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

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