Der Spiegel: Германия по ошибке выдала визу россиянину, которого заподозрили в шпионаже

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Власти Германии выдали визу россиянину, которого заподозрили в шпионаже, несмотря на предупреждения внутренней спецслужбы и разведки еще одной европейской страны. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, россиянин, которого спецслужбы заподозрили в шпионаже, впервые подал заявку на немецкую визу в июле в Москве, предоставив приглашение генерального консульства России в Лейпциге. Во время проверки заявки против выдачи въездного документа высказались спецслужбы, в том числе Федеральное ведомство по охране конституции, поэтому в первый раз ему отказали.

В ходе переговоров по аккредитации сотрудников посольства Германии в России российская сторона снова подняла вопрос о выдаче визы этому человеку, потребовав положительного решения, пишет Spiegel. После этого россиянин подал второе заявление на визу.

Рассматривая заявление второй раз, власти Германии проигнорировали предупреждения спецслужб и выдали документ для въезда в страну. Согласно внутреннему расследованию, это произошло по ошибке, отмечает издание. После того как об этом стало известно, визу аннулировали.

Как отмечает Spiegel, в западных спецслужбах такое решение Германии встретили с недоумением, поскольку в Берлине фактически проигнорировали предупреждение другого европейского государства.

После начала войны в Украине многие страны Европы, в том числе Германия, выслали более 200 российских дипломатов. Поводом для этого стали свидетельства о украинского города Буча и других пригородов Киева, где ранее находились российские военные.

По данным Spiegel, в апреле МИД ФРГ объявил персонами нон грата 40 сотрудников посольства РФ. В ответ Россия выслала 40 немецких дипломатов.

По оценкам западных спецслужб, в Германии находятся рекордное количество российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием — больше ста, пишет Spiegel.

О высылке российских дипломатов

С начала апреля 17 стран объявили персонами нон грата более 200 российских дипломатов Список государств, которые высылают сотрудников посольств РФ

О высылке российских дипломатов

С начала апреля 17 стран объявили персонами нон грата более 200 российских дипломатов Список государств, которые высылают сотрудников посольств РФ