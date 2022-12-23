Сотрудника разведки Германии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

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В Германии арестовали сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) по подозрению в передаче секретных сведений российской разведке. Об этом сообщается на сайте Федеральной прокуратуры Германии.

Полиция задержала сотрудника BND Карстена Л. в Берлине. В его квартире, офисе, а также в доме еще одного неназванного человека прошли обыски.

Карстена Л. обвиняют в государственной измене. По данным прокуратуры, в 2022 году он передал российской разведке сведения, добытые в ходе работы в BND и содержащие государственную тайну. Обвиняемого заключили под стражу по решению суда.

Канцлер Германии Олаф Шольц был проинформирован о сотруднике разведки, подозреваемом в госизмене, еще несколько недель назад, пишет Spiegel.

В BND узнали о возможном случае государственной измены среди своих сотрудников «в рамках собственной разведывательной работы», рассказал глава ведомства Бруно Каль. Когда информация об этом подтвердилась в ходе «обширного» внутреннего расследования, служба связалась с прокуратурой.

Каль не стал раскрывать подробности дела, чтобы, по его словам, не дать России навредить Германии. «В случае с Россией мы имеем дело с актором, с беспринципностью и готовностью к насилию которого мы должны считаться», — отметил глава BND.

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В последний раз сотрудника BND заподозрили в госизмене в 2014 году, напоминает Reuters. Тогда Маркуса Р. обвинили в передаче секретных сведений ЦРУ. В 2016 году его приговорили к восьми годам лишения свободы.

После российского вторжения в Украину Федеральное ведомство по охране конституции Германии и BND ожидали усиления шпионской деятельности РФ на территории страны, пишет Handelsblatt. На фоне этих опасений власти ФРГ выслали несколько десятков сотрудников российского посольства, которых заподозрили в связях со спецслужбами России.

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