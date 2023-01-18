Война Триста двадцать девятый день

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Триста двадцать девятый день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 января читайте здесь.

Главные новости:

Под Киевом возле детского сада разбился вертолет спасательной службы Украины. В результате погибли 18 человек (в том числе три ребенка). Среди погибших — глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин.

Украина получит третью батарею Patriot — от Нидерландов, заявил президент страны Владимир Зеленский. Ранее о решении передать Украине Patriot объявили США и Германия.

У памятника Лесе Украинке в Москве, где появился стихийный мемориал в память о погибших в Днепре, 17 января задержали четырех человек. Цветы убрали, у памятника начала дежурить полиция.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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