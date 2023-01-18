Война Триста двадцать девятый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 января читайте здесь.
Главные новости:
- Под Киевом возле детского сада разбился вертолет спасательной службы Украины. В результате погибли 18 человек (в том числе три ребенка). Среди погибших — глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин.
- Украина получит третью батарею Patriot — от Нидерландов, заявил президент страны Владимир Зеленский. Ранее о решении передать Украине Patriot объявили США и Германия.
- У памятника Лесе Украинке в Москве, где появился стихийный мемориал в память о погибших в Днепре, 17 января задержали четырех человек. Цветы убрали, у памятника начала дежурить полиция.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Британская военная разведка: ВСУ оставили Соледар 16 января
Об этом говорится в ежедневной сводке, публикуемой в твиттере британского военного ведомства.
- К концу 16 января 2023 года украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледар, оставив его под контролем российских военных в ЧВК Вагнера. Украинские силы, вероятно, установили новые оборонительные рубежи на западе.
- Наступление России на Соледар в основном обеспечивали силы ЧВК Вагнера. Эта операция представляла собой вспомогательную, направленную на то, чтобы в конечном итоге окружить Бахмут. Один из двух основных украинских маршрутов поставок в Бахмут находится под нарастающим давлением.
- С начала января 2023 года юг и восток Бахмута подвергаются интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города.
«Новую газету» оштрафовали на 500 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии
Решение вынес Таганский суд Москвы. Редакция планирует его обжаловать, сообщается в телеграм-канале «Новой газеты».
Протокол в отношении издания составили в декабре. Поводом для него стало интервью с протоиереем РПЦ Андреем Кордочкиным, выступающим против войны.
В сентябре Таганский суд Москвы уже оштрафовал «Новую газету» на 400 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Поводом стали материалы, которые вошли в первый выпуск журнала «Новая рассказ-газета». «В самих текстах о вооруженных силах и каком-либо их применении не говорилось ни слова», — отмечал заместитель главреда издания Сергея Соколова.
В марте 2022 года «Новая газета» приостановила работу после получения второго предупреждения от Роскомнадзора об упоминании «иностранного агента» без маркировки. Сотрудники издания запустили ряд новых проектов, в том числе «Новую рассказ-газету» и «Новую газету. Европа». Позднее у «Новой газеты» забрали лицензию СМИ, а ее сайт заблокировали в России. Также было отозвано свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты» и заблокирован сайт «Новой газеты. Европа».
«Демократическую генетику граждан России пропить нельзя». Интервью депутата Европарламента от Литвы Андрюса Кубилюса
Андрюс Кубилюс — литовский политик, когда-то участник движения «Саюдис» за независимость Литвы от СССР. Он дважды был премьер-министром Литвы, сейчас Кубилюс — депутат литовского сейма и Европарламента.
В начале января политик написал статью, обращенную к литовской аудитории. В ней, разбирая случай с лишением лицензии телеканала «Дождь» в Латвии, политик обратился к «психологическим комплексам» сограждан относительно России. В первую очередь среди таких «комплексов» он назаал заблуждение о том, что Россия просто «несовместима» с демократией.
«Медуза» поговорила с Кубилюсом — правоконсервативным политиком, стоявшим у истоков литовской независимости, — о том, почему он последовательно настаивает на необходимости видеть разницу между кремлевским режимом и россиянами.
По последним данным, в результате крушения вертолета под Киевом погибли 18 человек
Об этом заявил глава киевской областной администрации Алексей Кулеба.
По его словам, среди погибших три ребенка. Ранее стало известно, что в результате катастрофы также погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович.
Ранены 29 человек, среди которых 15 детей, заявил Кулеба.
Фотографии с места крушения вертолета в Броварах. Число погибших выросло до 17 человек
При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек. Среди них глава МВД Украины
Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр [Денис Монастырский], первый заместитель министра [Евгений Енин] и государственный секретарь [Юрий Лубкович]», — говорится в телеграм-канале Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, всего известно о 16 погибших, среди них двое детей. Девять погибших находились на борту вертолета. 22 человека получили ранения, среди них 10 детей.
Вертолет с руководством МВД Украины упал утром 18 января возле здания детского сада в городе Бровары Киевской области. По данным, Нацполиции, это был вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Причина крушения вертолета пока неизвестна.
Жителю Саратовской области, обвиненному в попытке уехать воевать на стороне Украины, назначили пять лет колонии
Брянский областной суд назначил пять лет колонии строгого режима 22-летнему Роману Белоусову по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда, на сообщении обратила внимание «Медиазона».
Белоусов жил в Саратовской области и работал продавцом в магазине «Магнит». Его задержали в приграничном поселке в Брянской области. По версии следствия, он собирался вступить в украинский легион «Свобода России» и переписывался с представителем легиона. Белоусов признал вину.
Как отмечает "Медиазона", это уже пятый приговор, вынесенный Брянским областным судом по уголовной статье 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ). Другим обвиняемым назначали от пяти до семи лет колонии.
В Воронежской и Липецкой областях разыскивают рядового с автоматом, сбежавшего с войны
Полиция объявила в розыск 31-летнего рядового Дмитрия Перова, который 13 января сбежал с оружием из зоны «проведения СВО». Ориентировку на военнослужащего опубликовали «Вести. Воронеж».
В ней сообщается, что рядовой вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами. Поиски ведутся в Воронежской и Липецкой областях.
Обновлено. Baza и Mash сообщили об убийстве Перова при задержании.
На восьмерых мобилизованных, уехавших с оружием на такси из ЛНР в Подольск, завели дело о дезертирстве
Восемь военнослужащих, мобилизованных из Калининградской области, стали фигурантами уголовного дела о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Как рассказали следователям сами подозреваемые, их мобилизовали 24 сентября 2022 года, а уже 12 ноября перебросили в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в самопровозглашенной ЛНР, где заставили строить землянки, не обеспечив провизией и качественной формой. В конце декабря мобилизованным объявили, что их отправляют на передовую, после чего они решили сбежать из лагеря «для сохранения жизни и здоровья».
23 декабря военнослужащие купили еду и гражданскую одежду и заказали два такси до Липецка. Там они переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до Подольска. В Подмосковье они добровольно пришли в полицию и сдали имевшиеся оружие: четыре автомата и четыре пулемета Калашникова.
Адвокат одного из обвиняемых заявил «Коммерсанту», что конечной целью мобилизованных был Калининград. «Дезертировать никто из них не собирался, но и воевать неподготовленными они не хотели», — сказал защитник.
В Краснодаре к памятнику Тарасу Шевченко принесли цветы в память о жертвах удара в Днепре
Фотографию стихийного мемориала выложил журналист Александр Плющев.
Ранее подобный мемориал появился в Москве возле памятника Лесе Украинке. 17 января возле него задержали четырех человек. Цветы убрали, у памятника теперь дежурит полиция.
В больницах Днепра остаются 28 человек, пострадавших при ракетном ударе по девятиэтажке
Из них 10 человек в тяжелом состоянии, сообщил утром 18 января городской совет Днепра.
Всего в результате обрушения девятиэтажного дома в Днепре погибли 45 человек (из них шесть детей), пострадали 79 человек (из них 16 детей). Без вести пропавшими до сих пор числятся 19 человек (из них четыре ребенка).
Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных ударов, три из которых пришлись по гражданским объектам в Купянске и Краматорске, и 14 авиационных ударов. Также армия РФ произвела 95 обстрелов из РСЗО.
- Основные усилия ВС РФ сосредоточены на наступлении на Бахмутском направлении. Также противник ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.
- Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения противника и четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В районе Соледара зенитчики уничтожили российский самолет Су-25.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Броварах Киевской области около детского сада разбился вертолет
В городе Бровары Киевской области утром 18 января вертолет упал возле здания детского сада, после чего начался пожар, сообщили телеканалу «Суспiльне» в областной полиции.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в свою очередь, саявил, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат».
По данным полиции, которые приводит телеграм-канал «Украина сейчас», пострадали пять человек.
Арестович, ушедший в отставку из-за слов о разрушении дома в Днепре ракетой ПВО, заявил о поддержке офиса Зеленского
Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович вечером 17 января снова появился в эфире блогера Марка Фейгина, у которого постоянно выступал до отставки. Он заявил, что не расстроен увольнением и не обижен на офис Зеленского.
«Пока идет война — полная поддержка. После войны — посмотрим», — сказал Арестович.
Ранее он высказал версию о том, что 14 января на жилой дом в Днепре могла упасть российская ракета, которую сбила украинская ПВО. Арестович подвергся резкой критике за свои слова, он несколько раз извинился и 17 января подал в отставку.
Российские власти предложили на три года запретить взыскание долгов с жителей аннексированных территорий
Запрет может быть установлен до 1 января 2026 года. Соответствующие поправки разработало министерство юстиции РФ, пишет РБК.
Мораторий касается просроченной задолженности физических лиц перед профессиональными кредиторами, то есть, перед банками и микрофинансовыми организациями. Запрет не распространяется на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и долги по ЖКУ, пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказался за вступление Украины в НАТО. Раньше он был против
«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Идея нейтральной Украины в этих условиях больше не имеет смысла», — заявил Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Как отмечает The Wall Street Journal, которая цитирует слова Киссинджера, его комментарии на форуме в Давосе перекликаются с мыслями, изложенными в его статье для журнала The Spectator, в которой он выступал за прекращение огня в Украине вдоль линии соприкосновения, существовавшей до 24 февраля.
Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре.
Украина получит еще одну батарею Patriot — от Нидерландов
Об этом во время своего вечернего обращения 17 января заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, [премьер-министр Нидерландов] Марк [Рютте]! То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО», — заявил Зеленский.
Ранее о решении передать Украине Patriot объявили США и Германия. Украинских военных обучат пользоваться этими системами за 10 недель, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Главные новости к утру
- Обрушение жилого дома в Днепре произошло из-за того, что российскую ракету сбили силы ПВО Украины, заявил официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Ранее об этом говорили в Кремле.
- У памятника Лесе Украинке в Москве, где появился стихийный мемориал в память о погибших в Днепре, задержали четырех человек. Цветы убрали, у памятника теперь дежурит полиция.
- Новый, десятый по счету, пакет санкций против РФ закроет лазейки, помогающие обходить ранее введенные ограничения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Крупнейшая нефтегазовая компания Европы, немецкая Wintershall Dea, объявила об уходе из России.
Сегодня 329-й день с момента полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает трансляцию главных событий вокруг этой войны.