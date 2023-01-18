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новости

Война Триста двадцать девятый день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 января читайте здесь.

Главные новости:

  • Под Киевом возле детского сада разбился вертолет спасательной службы Украины. В результате погибли 18 человек (в том числе три ребенка). Среди погибших — глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин.
  • Украина получит третью батарею Patriot — от Нидерландов, заявил президент страны Владимир Зеленский. Ранее о решении передать Украине Patriot объявили США и Германия.
  • У памятника Лесе Украинке в Москве, где появился стихийный мемориал в память о погибших в Днепре, 17 января задержали четырех человек. Цветы убрали, у памятника начала дежурить полиция.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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Британская военная разведка: ВСУ оставили Соледар 16 января

Об этом говорится в ежедневной сводке, публикуемой в твиттере британского военного ведомства.

  • К концу 16 января 2023 года украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледар, оставив его под контролем российских военных в ЧВК Вагнера. Украинские силы, вероятно, установили новые оборонительные рубежи на западе.
  • Наступление России на Соледар в основном обеспечивали силы ЧВК Вагнера. Эта операция представляла собой вспомогательную, направленную на то, чтобы в конечном итоге окружить Бахмут. Один из двух основных украинских маршрутов поставок в Бахмут находится под нарастающим давлением.
  • С начала января 2023 года юг и восток Бахмута подвергаются интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города.
Еще о захвате Соледара

Минобороны РФ объявило о взятии Соледара, не упомянув вагнеровцев. Пригожин ответил, что у ЧВК «постоянно пытаются украсть победу». Минобороны исправилось Вот что произошло за один день

Еще о захвате Соледара

Минобороны РФ объявило о взятии Соледара, не упомянув вагнеровцев. Пригожин ответил, что у ЧВК «постоянно пытаются украсть победу». Минобороны исправилось Вот что произошло за один день

«Новую газету» оштрафовали на 500 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии

Решение вынес Таганский суд Москвы. Редакция планирует его обжаловать, сообщается в телеграм-канале «Новой газеты».

Протокол в отношении издания составили в декабре. Поводом для него стало интервью с протоиереем РПЦ Андреем Кордочкиным, выступающим против войны.

В сентябре Таганский суд Москвы уже оштрафовал «Новую газету» на 400 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Поводом стали материалы, которые вошли в первый выпуск журнала «Новая рассказ-газета». «В самих текстах о вооруженных силах и каком-либо их применении не говорилось ни слова», — отмечал заместитель главреда издания Сергея Соколова.

В марте 2022 года «Новая газета» приостановила работу после получения второго предупреждения от Роскомнадзора об упоминании «иностранного агента» без маркировки. Сотрудники издания запустили ряд новых проектов, в том числе «Новую рассказ-газету» и «Новую газету. Европа». Позднее у «Новой газеты» забрали лицензию СМИ, а ее сайт заблокировали в России. Также было отозвано свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты» и заблокирован сайт «Новой газеты. Европа».

«Демократическую генетику граждан России пропить нельзя». Интервью депутата Европарламента от Литвы Андрюса Кубилюса

Андрюс Кубилюс — литовский политик, когда-то участник движения «Саюдис» за независимость Литвы от СССР. Он дважды был премьер-министром Литвы, сейчас Кубилюс — депутат литовского сейма и Европарламента.

В начале января политик написал статью, обращенную к литовской аудитории. В ней, разбирая случай с лишением лицензии телеканала «Дождь» в Латвии, политик обратился к «психологическим комплексам» сограждан относительно России. В первую очередь среди таких «комплексов» он назаал заблуждение о том, что Россия просто «несовместима» с демократией.

«Медуза» поговорила с Кубилюсом — правоконсервативным политиком, стоявшим у истоков литовской независимости, — о том, почему он последовательно настаивает на необходимости видеть разницу между кремлевским режимом и россиянами.

Интервью Андрюса Кубилюса

«Демократическую генетику граждан России пропить нельзя» Интервью депутата Европарламента от Литвы Андрюса Кубилюса. Он уверен, что демократия в России неизбежна

Интервью Андрюса Кубилюса

«Демократическую генетику граждан России пропить нельзя» Интервью депутата Европарламента от Литвы Андрюса Кубилюса. Он уверен, что демократия в России неизбежна

По последним данным, в результате крушения вертолета под Киевом погибли 18 человек

Об этом заявил глава киевской областной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, среди погибших три ребенка. Ранее стало известно, что в результате катастрофы также погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович.

Ранены 29 человек, среди которых 15 детей, заявил Кулеба.

Подробнее о катастрофе

В Броварах под Киевом разбился вертолет. Погибли 18 человек. В их числе глава МВД Украины Денис Монастырский

Подробнее о катастрофе

В Броварах под Киевом разбился вертолет. Погибли 18 человек. В их числе глава МВД Украины Денис Монастырский

Фотографии с места крушения вертолета в Броварах. Число погибших выросло до 17 человек

Место падения вертолета в Броварах, 18 января 2023 года
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
Тела погибших при крушении вертолета, 18 января 2023 года
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

При крушении вертолета под Киевом погибли 16 человек. Среди них глава МВД Украины

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр [Денис Монастырский], первый заместитель министра [Евгений Енин] и государственный секретарь [Юрий Лубкович]», — говорится в телеграм-канале Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, всего известно о 16 погибших, среди них двое детей. Девять погибших находились на борту вертолета. 22 человека получили ранения, среди них 10 детей.

Вертолет с руководством МВД Украины упал утром 18 января возле здания детского сада в городе Бровары Киевской области. По данным, Нацполиции, это был вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. Причина крушения вертолета пока неизвестна.

Жителю Саратовской области, обвиненному в попытке уехать воевать на стороне Украины, назначили пять лет колонии

Брянский областной суд назначил пять лет колонии строгого режима 22-летнему Роману Белоусову по делу о попытке уехать воевать на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда, на сообщении обратила внимание «Медиазона».

Белоусов жил в Саратовской области и работал продавцом в магазине «Магнит». Его задержали в приграничном поселке в Брянской области. По версии следствия, он собирался вступить в украинский легион «Свобода России» и переписывался с представителем легиона. Белоусов признал вину.

Как отмечает "Медиазона", это уже пятый приговор, вынесенный Брянским областным судом по уголовной статье 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ). Другим обвиняемым назначали от пяти до семи лет колонии.

В Воронежской и Липецкой областях разыскивают рядового с автоматом, сбежавшего с войны

Полиция объявила в розыск 31-летнего рядового Дмитрия Перова, который 13 января сбежал с оружием из зоны «проведения СВО». Ориентировку на военнослужащего опубликовали «Вести. Воронеж».

В ней сообщается, что рядовой вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами. Поиски ведутся в Воронежской и Липецкой областях.

Обновлено. Baza и Mash сообщили об убийстве Перова при задержании.

На восьмерых мобилизованных, уехавших с оружием на такси из ЛНР в Подольск, завели дело о дезертирстве

Восемь военнослужащих, мобилизованных из Калининградской области, стали фигурантами уголовного дела о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали следователям сами подозреваемые, их мобилизовали 24 сентября 2022 года, а уже 12 ноября перебросили в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в самопровозглашенной ЛНР, где заставили строить землянки, не обеспечив провизией и качественной формой. В конце декабря мобилизованным объявили, что их отправляют на передовую, после чего они решили сбежать из лагеря «для сохранения жизни и здоровья».

23 декабря военнослужащие купили еду и гражданскую одежду и заказали два такси до Липецка. Там они переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до Подольска. В Подмосковье они добровольно пришли в полицию и сдали имевшиеся оружие: четыре автомата и четыре пулемета Калашникова.

Адвокат одного из обвиняемых заявил «Коммерсанту», что конечной целью мобилизованных был Калининград. «Дезертировать никто из них не собирался, но и воевать неподготовленными они не хотели», — сказал защитник.

В Краснодаре к памятнику Тарасу Шевченко принесли цветы в память о жертвах удара в Днепре

Фотографию стихийного мемориала выложил журналист Александр Плющев.

Ранее подобный мемориал появился в Москве возле памятника Лесе Украинке. 17 января возле него задержали четырех человек. Цветы убрали, у памятника теперь дежурит полиция.

В больницах Днепра остаются 28 человек, пострадавших при ракетном ударе по девятиэтажке

Из них 10 человек в тяжелом состоянии, сообщил утром 18 января городской совет Днепра.

Всего в результате обрушения девятиэтажного дома в Днепре погибли 45 человек (из них шесть детей), пострадали 79 человек (из них 16 детей). Без вести пропавшими до сих пор числятся 19 человек (из них четыре ребенка).

Истории погибших и пострадавших в Днепре

«Спасатели кричали, чтобы слезал. А я стою, голыми руками бетонные плиты двигаю, ищу ее» При ракетном ударе по девятиэтажке в Днепре погибли и пострадали больше 120 человек. Вот истории лишь некоторых из них

Истории погибших и пострадавших в Днепре

«Спасатели кричали, чтобы слезал. А я стою, голыми руками бетонные плиты двигаю, ищу ее» При ракетном ударе по девятиэтажке в Днепре погибли и пострадали больше 120 человек. Вот истории лишь некоторых из них

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ

  • За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных ударов, три из которых пришлись по гражданским объектам в Купянске и Краматорске, и 14 авиационных ударов. Также армия РФ произвела 95 обстрелов из РСЗО.
  • Основные усилия ВС РФ сосредоточены на наступлении на Бахмутском направлении. Также противник ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.
  • Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения противника и четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В районе Соледара зенитчики уничтожили российский самолет Су-25.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

В Броварах Киевской области около детского сада разбился вертолет

В городе Бровары Киевской области утром 18 января вертолет упал возле здания детского сада, после чего начался пожар, сообщили телеканалу «Суспiльне» в областной полиции.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в свою очередь, саявил, что в Броварах «на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат».

По данным полиции, которые приводит телеграм-канал «Украина сейчас», пострадали пять человек.

Арестович, ушедший в отставку из-за слов о разрушении дома в Днепре ракетой ПВО, заявил о поддержке офиса Зеленского

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович вечером 17 января снова появился в эфире блогера Марка Фейгина, у которого постоянно выступал до отставки. Он заявил, что не расстроен увольнением и не обижен на офис Зеленского.

«Пока идет война — полная поддержка. После войны — посмотрим», — сказал Арестович.

Ранее он высказал версию о том, что 14 января на жилой дом в Днепре могла упасть российская ракета, которую сбила украинская ПВО. Арестович подвергся резкой критике за свои слова, он несколько раз извинился и 17 января подал в отставку.

Что именно Арестович сказал об ударе по Днепру

Алексей Арестович сообщил, что российскую ракету, разрушившую дом в Днепре, могла сбить украинская ПВО. А затем заявил, что сказал об этом, «засыпая на ходу»

Что именно Арестович сказал об ударе по Днепру

Алексей Арестович сообщил, что российскую ракету, разрушившую дом в Днепре, могла сбить украинская ПВО. А затем заявил, что сказал об этом, «засыпая на ходу»

Российские власти предложили на три года запретить взыскание долгов с жителей аннексированных территорий

Запрет может быть установлен до 1 января 2026 года. Соответствующие поправки разработало министерство юстиции РФ, пишет РБК.

Мораторий касается просроченной задолженности физических лиц перед профессиональными кредиторами, то есть, перед банками и микрофинансовыми организациями. Запрет не распространяется на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и долги по ЖКУ, пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер высказался за вступление Украины в НАТО. Раньше он был против

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Идея нейтральной Украины в этих условиях больше не имеет смысла», — заявил Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как отмечает The Wall Street Journal, которая цитирует слова Киссинджера, его комментарии на форуме в Давосе перекликаются с мыслями, изложенными в его статье для журнала The Spectator, в которой он выступал за прекращение огня в Украине вдоль линии соприкосновения, существовавшей до 24 февраля.

Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре.

Украина получит еще одну батарею Patriot — от Нидерландов

Об этом во время своего вечернего обращения 17 января заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, [премьер-министр Нидерландов] Марк [Рютте]! То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО», — заявил Зеленский.

Ранее о решении передать Украине Patriot объявили США и Германия. Украинских военных обучат пользоваться этими системами за 10 недель, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Насколько это важный шаг

Вашингтон передаст Киеву комплексы Patriot — основную наземную систему ПВО в арсенале США Но эти поставки лишь незначительно помогут Украине противостоять российским обстрелам

Насколько это важный шаг

Вашингтон передаст Киеву комплексы Patriot — основную наземную систему ПВО в арсенале США Но эти поставки лишь незначительно помогут Украине противостоять российским обстрелам

Главные новости к утру

  • Обрушение жилого дома в Днепре произошло из-за того, что российскую ракету сбили силы ПВО Украины, заявил официальный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Ранее об этом говорили в Кремле.
  • У памятника Лесе Украинке в Москве, где появился стихийный мемориал в память о погибших в Днепре, задержали четырех человек. Цветы убрали, у памятника теперь дежурит полиция.
  • Новый, десятый по счету, пакет санкций против РФ закроет лазейки, помогающие обходить ранее введенные ограничения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Крупнейшая нефтегазовая компания Европы, немецкая Wintershall Dea, объявила об уходе из России.

Сегодня 329-й день с момента полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» продолжает трансляцию главных событий вокруг этой войны.