МВД Украины опубликовало список людей, находившихся на борту вертолета, который разбился в Броварах
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Министерство внутренних дел Украины назвало имена находившихся на борту вертолета, разбившегося в Броварах. Всего в вертолете находились десять человек:
- министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;
- первый заместитель главы МВД Евгений Енин;
- государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;
- заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;
- начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины Михаил Павлушко;
- старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко;
- ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацький;
- командир воздушного судна — инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко;
- пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко;
- бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.
Ранее сообщалось, что все находившиеся на борту вертолета погибли. «Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские граждане, среди которых есть дети», говорится в опубликованном МВД Украины сообщении без уточнения подробностей.
Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, которые ежедневно и круглосуточно работали на безопасность каждого украинского гражданина. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших.
Вертолет Eurocopter AS 332 Super Puma, на борту которого находился министр МВД Украины и сопровождающие его лица, утром 18 января упал между детским садом и жилым домом, после чего начался пожар.
Поступают разные данные о числе погибших. Так, ГСЧС Украины сообщает, что по данным на 15:00 по киевскому времени на месте крушения найдены 14 погибших, в том числе один ребенок и девять человек, находившихся на борту вертолета. В списке пострадавших 25 человек, в том числе 11 детей. Ранее ГСЧС Украины сообщало о 17 погибших, в том числе четырех детях.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что следствие рассматривает «все возможные версии аварии вертолета». Среди них диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов.