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МВД Украины опубликовало список людей, находившихся на борту вертолета, который разбился в Броварах

Источник: МВД Украины

Министерство внутренних дел Украины назвало имена находившихся на борту вертолета, разбившегося в Броварах. Всего в вертолете находились десять человек:

  1. министр внутренних дел Украины Денис Монастырский;
  2. первый заместитель главы МВД Евгений Енин;
  3. государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;
  4. заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк;
  5. начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины Михаил Павлушко;
  6. старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко;
  7. ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацький;
  8. командир воздушного судна — инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко;
  9. пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко;
  10. бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Ранее сообщалось, что все находившиеся на борту вертолета погибли. «Также в результате этой ужасной трагедии погибли и получили травмы гражданские граждане, среди которых есть дети», говорится в опубликованном МВД Украины сообщении без уточнения подробностей.

Коллектив Министерства внутренних дел Украины испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, которые ежедневно и круглосуточно работали на безопасность каждого украинского гражданина. Выражаем соболезнования всем родным и близким погибших.

Вертолет Eurocopter AS 332 Super Puma, на борту которого находился министр МВД Украины и сопровождающие его лица, утром 18 января упал между детским садом и жилым домом, после чего начался пожар. 

Поступают разные данные о числе погибших. Так, ГСЧС Украины сообщает, что по данным на 15:00 по киевскому времени на месте крушения найдены 14 погибших, в том числе один ребенок и девять человек, находившихся на борту вертолета. В списке пострадавших 25 человек, в том числе 11 детей. Ранее ГСЧС Украины сообщало о 17 погибших, в том числе четырех детях.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что следствие рассматривает «все возможные версии аварии вертолета». Среди них диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов.

Что еще известно о крушении вертолета

В Броварах под Киевом разбился вертолет. Погибли 16 человек. В их числе глава МВД Украины Денис Монастырский

Что еще известно о крушении вертолета

В Броварах под Киевом разбился вертолет. Погибли 16 человек. В их числе глава МВД Украины Денис Монастырский