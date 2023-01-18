В Броварах под Киевом разбился вертолет. Погибли 18 человек. В их числе глава МВД Украины Денис Монастырский

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Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

18 человек погибли при крушении вертолета в городе Бровары Киевской области, сообщили в МВД Украины. Еще 29 человек пострадали, сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба. Среди погибших — трое детей, еще 15 детей пострадали. Все девять человек, которые находились на борту вертолета, погибли, заявили в полиции. Остальные погибшие и пострадавшие — это сотрудники и воспитанники детсада, у которого упал вертолет, сообщили в офисе президента Украины.

Вертолет государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины разбился около 8:10 утра 18 января, сообщил глава Броваров Игорь Сапожко. Предположительно, во время тумана вертолет AS 332 Super Puma упал между детским садом и жилым домом, после чего начался пожар. «От мощного взрыва разрушения получили помещения садика и один из близлежащих домов», — заявил глава города. Из детсада эвакуировали детей и сотрудников.

В авиакатастрофе погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Также, по его словам, погибли первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, которые находились в вертолете. Высшее руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из «горячих» точек, заявил «Суспiльне» замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Все равно хочу увидеть Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Что стало причиной крушения, пока неизвестно. В МВД Украины, а также в Воздушных силах ВСУ заявили, что говорить о причинах крушения пока рано. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что следствие рассматривает «все возможные версии аварии вертолета». В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Герашенко перечислил такие версии, как диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов. Украинские СМИ также утверждают, что среди возможных версий — ошибка пилота. Украинское издание «Трибуна — Бровары» сообщило, что вертолет упал во время тумана: предположительно, пилот не увидел высотное здание, начал набирать высоту и потерял управление. Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины. Офис Зеленского призвал очевидцев крушения обратиться в полицию.

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