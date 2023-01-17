Война Триста двадцать восьмой день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 января читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Окраины города Шебекино попали под обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет, повреждены линии электропередачи.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В российских регионах началась кампания «по принуждению» чиновников и депутатов к отказу от заграничного отдыха, сообщает «Коммерсант». Это произошло после ряда скандалов, связанных с отпусками депутатов на зарубежных курортах.
Как отмечает газета, власти регионов не могут официально запретить депутатам и чиновникам покидать страну, но во многих субъектах уже выпустили «настоятельные рекомендации» на этот счет.
Так, 16 января стало известно, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал чиновникам любого уровня воздержаться от поездки в отпуск за границей.
«Коммерсант» приводит другие похожие распоряжения. Например, 11 января губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Согласно документу, всем имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков.
Тема отдыха за границей возникла после того, как власти Курской области раскритиковали местного депутата Максима Васильев за новогоднее поздравление с пляжа в Мексике. Похожая ситуация произошла с депутатом Законодательного собрания Вологодской области Денисом Долженко, который провел новогодние праздники в Объединенных Арабских Эмиратах и поделился снимками с отдыха в соцсетях.
Главные новости последних часов:
- Спасательная операция в Днепре продолжается. В результате попадания ракеты по девятиэтажке погибли 40 человек, ранения получили 79 человек, в том числе 16 детей. Еще 25 жителей дома числятся пропавшими без вести. Завалы разобраны на 90%, сообщили местные власти.
- Ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в «зоне проведения специальной военной операции».
- Депутатам Госдумы предложили внести изменения в Уголовный кодекс РФ, позволяющие конфисковывать имущество «иностранных агентов» за «дискредитацию» армии.
- В России перестали работать мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan.
- На Южно-Украинской АЭС начала работать миссия МАГАТЭ, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. «Мы здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и охрану во время продолжающегося конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС Украины», — написал он.
Здравствуйте. Начинается 328-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет трансляцию, в которой будет следить за главными событиями войны.