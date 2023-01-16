Война Триста двадцать седьмой день

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Триста двадцать седьмой день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 января читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

Число погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре выросло до 35 человек. Еще столько же числятся пропавшими без вести.

Владимир Зеленский обратился к россиянам после ракетного удара по Днепру: «Ваше молчание закончится тем, что эти же террористы придут за вами».

Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по жилым домам, а трагедия в Днепре могла стать «следствием действия контрракеты».

В Севастополе сбиты семь беспилотников, утверждает губернатор аннексированного города.

СБУ возбудила уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

В Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации.

США начали боевую подготовку украинских военных в Германии.

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью, ранены пять человек.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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