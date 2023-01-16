Война Триста двадцать седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 января читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Число погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре выросло до 35 человек. Еще столько же числятся пропавшими без вести.
- Владимир Зеленский обратился к россиянам после ракетного удара по Днепру: «Ваше молчание закончится тем, что эти же террористы придут за вами».
- Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по жилым домам, а трагедия в Днепре могла стать «следствием действия контрракеты».
- В Севастополе сбиты семь беспилотников, утверждает губернатор аннексированного города.
- СБУ возбудила уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.
- В Беларуси начались совместные с Россией учения военной авиации.
- США начали боевую подготовку украинских военных в Германии.
- Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью, ранены пять человек.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Жители Ижевска опубликовали петицию с требованием не допустить переоборудования местного торгово-развлекательного центра в предприятие по производству военных беспилотников. Речь идет о ТРЦ «Италмас», который расположен среди жилых кварталов в центре Ижевска. Владельцем комплекса назван главный конструктор дочернего предприятия концерна «Калашников» Zala Aero Александр Захаров.
Авторы петиции настаивают, что строительство военных производств необходимо осуществлять под контролем государства и в условиях секретности, а не «кричать [об этом] на весь мир». По мнению авторов, такой подход к организации производства представляет угрозу для горожан, поскольку он «фактически наклеивает на жилые районы Ижевска большую мишень». Помимо этого, они отмечают, что ТРЦ, построенный из «стекла и сэндвич-панелей», не может соответствовать требованиям безопасности.
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уведомила канцлера страны Олафа Шольца о желании покинуть пост главы ведомства. В своем заявлении Ламбрехт отметила, что внимание СМИ к ее персоне в последние месяцы отодвинуло на задний план дискуссии о нуждах и развитии армии в интересах граждан.
Министра неоднократно критиковали из-за отсутствия опыта, необходимого для этой должности, затягивания закупок для армии ФРГ на фоне вторжения России в Украину, а также скандалов в медиа.
Отставка Кристины Ламбрехт происходит на фоне ожиданий, что власти Германии решат поставить Украине тяжелые танки Leopard. Агентство Bloomberg сообщало, что такое решение может быть принято уже на этой неделе, но пока неясно, будет ли оно касаться только разрешения другим странам передать танки Киеву или Берлин сам займется поставками.
11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard. Их производит немецкая машиностроительная компания KMW, поэтому для передачи вооружений требуется согласие правительства Германии.
«Эти танки горят и будут гореть как остальные»
Журналисты спросили Дмитрия Пескова об отношении Кремля к намерению Великобритании поставить Украине танки Challenger 2. Вот что он сказал:
Воспринимаем весьма негативно. Мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны, Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю историю и доставить больше бед государству Украина.
Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине, об их будущем. Они используют эту страну, как инструмент для достижения своих антироссийских целей. Изменить это ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть как остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты.
(цитаты по «Интерфаксу»)
На брифинге 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал сообщения о возможном конфликте Минобороны с ЧВК Вагнера.
В основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве. Что касается всех конфликтов, то, как всегда это бывает, это, главным образом, — продукция информационных манипуляций и так далее, которые, ладно, иногда устраивают наши информационные противники, но иногда сами наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо.
Все делают общее дело, все воюют за Родину, и так к этому и надо относиться. Страна должна знать и знает своих героев. Она знает и героев, которые служат в наших вооруженных силах и проявляют чудеса геройства, и знает героев из ЧВК "Вагнер". И те и другие навсегда будут в нашей памяти.
(цитаты по «Интерфаксу»)
Пресс-секретарь Путина — о ракетном ударе в Днепре
Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны.
(цитата по «Маяку»)
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Севастополе сбиты уже семь беспилотников, утверждает губернатор аннексированного города Михаил Развожаев.
«Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Подчеркиваю: все беспилотники сбиты над морем», — пишет он в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Компания-учредитель издания «Медиазона» (ООО «ЗП») объявлена в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Бывший наемник ЧВК Вагнера Андрей Медведев нелегально пересек границу с Норвегией и попросил власти страны предоставить ему политическое убежище.
По информации Gulagu.net, Медведев подписал контракт с ЧВК Вагнера в начале июля 2022 года и сбежал с боевых позиций вагнеровцев через четыре месяца. Он утверждал, что командовал одним из подразделений ЧВК, где в том числе служил убитый заключенный Евгений Нужин, и за время службы стал свидетелем нескольких убийств сослуживцев.
СБУ возбудила уголовное дело в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.
По данным украинской спецслужбы, чиновник неоднократно приезжал в оккупированные районы Донецкой области, где вошел в состав российской группировки «Интернациональная бригада „Пятнашка“».
«Журавлев инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных „ньюсмейкеров“ Кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта», — говорится в сообщении СБУ.
Ранее ему, как и другим депутатам Госдумы, было заочно предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины из-за участия в голосовании по вопросу «признания независимости» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
С учетом новых обстоятельств в отношении Журавлева открыто уголовное производство по статьям 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и 436 (публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта) УК Украины.
Утром 16 января российские военные обстреляли Купянск, рассказал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В результате обстрелов ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, женщине помощь оказали на месте. Повреждены частное домовладение и многоквартирный дом.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Севастополе сбиты уже три беспилотника.
«Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие», — сообщил Михаил Развожаев.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщает о новой атаке беспилотника.
«Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — пишет он в телеграм-канале.
Ранее в ночь на 16 января он сообщал о сбитом над бухтой дроне.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Партия «Яблоко» внесла на рассмотрение парламента Петербурга обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с требованием отменить административные и уголовные статьи о «дискредитации» (20.3.3 КоАП и 280.3 УК) и «фейках» (207.3 УК) о российской армии, пишет «Коммерсант».
Авторы обращения считают, что эти статьи лишают россиян возможности получать объективную информацию о происходящем в стране и мире. Гражданам фактически запрещено распространять материалы о войне в Украине, кроме опубликованных официальными источниками, и свободно выражать мнение о происходящем.
Депутаты отмечают, что статьи нарушают конституционные права граждан на получение и распространение информации, а также право журналистов на осуществление профессиональной деятельности. «Собственные наблюдения журналистов в зоне боевых действий могут быть расценены как „заведомо ложная информация“, а сами сотрудники редакций — привлечены к ответственности», — говорится в обращении.
Рассмотрение инициативы в Законодательном собрании Петербурга состоится не ранее начала февраля, отмечает издание.
В результате ракетного удара по Запорожью ранены пять человек.
Ракета попала рядом с пятиэтажным домом, сообщает замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Среди пострадавших — дети девяти и 15 лет.
Лишенный украинского гражданства и выданный России бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук написал статью для газеты «Известия» под названием «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния».
В ней он предлагает создать в Украине политическое движение из тех, кто не желает, чтобы страна «стала местом геополитических разборок».
Политик, возглавлявший политсовет пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), рассуждает об отношении украинцев к России:
Внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны — анти-Россия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией. Вместе с тем подобное деление весьма искусственно. Большую часть своей истории Украина прошла с Россией, связана с ней культурно и ментально.
Медведчук считает, что есть только два выхода из российско-украинского конфликта: «сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки», как это было после Холодной войны.
Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и открывать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится. Значит, необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы его страна стала местом геополитических разборок.
Виктор Медведчук до войны был самым известным в Украине пророссийским политиком. Его называли «кумом Путина»: он рассказывал, что российский президент является крестным отцом его дочери.
В 2021 году власти Украины обвинили Медведчука в госизмене и отправили под домашний арест. После начала войны политик покинул место домашнего ареста. В апреле Зеленский заявил о его задержании, а в сентябре его передали России в рамках обмена пленными. Партия ОПЗЖ после начала войны объявила о закрытии, суд запретил ее деятельность в Украине.
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Движение судов через Босфор временно приостановлено — в проливе сел на мель сухогруз, следующий из Украины в Стамбул.
Британская разведка — о ситуации на фронте к 16 января
- В выходные на участках фронта в Донбассе в районе Кременной и Бахмута продолжались ожесточенные бои. По состоянию на 15 января 2023 года ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре, к северу от Бахмута, перед лицом продолжающихся атак ЧВК Вагнера.
- Боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток, на окраину города.
- За последние шесть недель Россия и Украина добились ограниченных успехов в различных секторах. В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является создание подразделений незадействованных на фронте боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов.
Белорусское Минобороны сообщает о начале совместных летно-тактических учений авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России.
От российской стороны в учениях, проходящих на всех аэродромах и полигонах ВВС и войск ПВО Беларуси, задействовано воинское формирование воздушно-космических сил.
«В ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе: ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, авиационная поддержка группировок войск, высадка тактического воздушного десанта, доставка грузов и эвакуация раненых», — говорится в заявлении Минобороны Беларуси.
За прошедшие сутки российская армия 90 раз обстреляла Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич.
В результате погибли три человека, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.
Херсон обстреляли 21 раз. По данным Янушевича, под огонь попали здание Красного Креста, городская больница, центр реабилитации детей с инвалидностью, судостроительный завод, объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Ночью российские войска несколько раз обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области, сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По меньшей мере 15 снарядов прилетели в Марганецкую и Червоногригорьевскую общины. Люди в результате обстрелов не пострадали.
«В Червоногригорьевке изуродованы полтора десятка частных домов и хозяйственных построек, линии электропередач и газопровод», — пишет Резниченко.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Среди погибших в результате ракетного удара в Днепре 14 января был тренер по боксу Михаил Кореновский, пишут украинские СМИ.
Российские военные в ночь на 16 января нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.
В результате обстрела госпитализированы трое пострадавших, в том числе дети девяти и 15 лет.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Севастополе в ночь на 16 января силы ПВО сбили беспилотник, заявил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев.
«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал он в телеграм-канале.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.