Война Триста двадцать шестой день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 января читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- В Днепре 14 января ракета попала в девятиэтажный жилой дом, разрушен один из подъездов. Погиб, по данным на утро 15 января, 21 человек, разбор завалов продолжается.
- Американский институт изучения войны вновь заявил, что украинские военные больше не удерживают позиции непосредственно в Соледаре. Представители властей Украины отрицают, что ВСУ покинули город.
- Великобритания передаст Украине несколько вертолетов Apache, вооруженных ракетами Hellfire, пишет The Daily Mirror со ссылкой на источник. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил намерения Лондона передать Киеву танки Challenger 2.
- Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за убийства, признался в еще двух убийствах и сообщил, что думает о том, чтобы попасть в армию и отправиться на войну в Украину
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
13 января на «Медузе» состоялась премьера музыкального альбома, приуроченного к столетию российской эмиграции. Этот проект получил название «После России» — так же, как и поэтический сборник Марины Цветаевой, изданный в 1928 году в Париже.
На альбоме современные российские артисты, из-за войны оказавшиеся сейчас в изгнании, исполняют композиции на стихи поэтов так называемого незамеченного поколения первой волны эмиграции.
В первом в 2023-м году выпуске подкаста «Текст недели» говорим с автором идеи и продюсером проекта, режиссером Ромой Либеровым и слушаем отрывки из альбома «После России».
«Медуза» на данный момент не может проверить достоверность этой информации.
Глава Ровенской области Виталий Коваль рассказал, какие меры обороны принимаются на границе с Беларусью, откуда, как не исключает украинская сторона, могут напасть российские войска.
«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован, — написал Коваль в телеграме. — К тому же север Ровенской области — это сплошные леса и болота. Только безумец осмелится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел».
Север Ровенской области, заявил он, «превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт со стороны Беларуси».
Жители региона, подчеркнул Коваль, «готовы биться и побеждать за нашу независимость».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Днепр
14 января ракета попала в жилой девятиэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов. По состоянию на утро 15 января, была подтверждена гибель более 20 человек, несколько десятков мирных жителей получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди. Вот несколько фото и видео работы спасателей и добровольцев.
Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за убийства, признался в еще двух убийствах и сообщил, что думает о том, чтобы попасть в армию и отправиться на войну в Украину, сообщила ГТРК «Иркутск».
Так он ответил на вопрос журналиста о том, какая у него мечта. При этом, по словам Попкова, он не хотел бы оказаться в российской армии во время зимы.
Если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — это хуже. Я бы может даже не задумываясь согласился. Просто после теплого помещения оказаться в холодной траншее, на сколько там человека хватит? Я могу сомневаться или не сомневаться — это полдела. Но мне ведь может никто и не предложить.
В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. В Днепропетровской области это уже вторая воздушная тревога с начала дня. Первый раз сирены включали около 9 утра, однако вскоре был дан отбой воздушной тревоги.
Российские войска нанесли удар по жилому кварталу в Херсоне, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По предварительной информации, ранены два человека. Другие подробности Янушевич не привел.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Спасатели в Днепре разбирают завалы после попадания российской ракеты в девятиэтажку
Минтранс РФ объявил, что автомобильная часть Крымского моста будет закрыта для движения транспорта 17 января с 13:00 до 18:00 по московскому времени.
Крымский мост уже несколько раз закрывали для ремонта после взрыва, произошедшего 8 октября. Движение большегрузного транспорта по мосту уже более трех месяцев закрыто.
Грузовые автомобили, в основном, едут через паромную переправу, которая периодически не работает из-за погодных условий. Неоднократно сообщалось, что на переправу стоят огромные очереди.
Всего, по данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 15 января паромная переправа перевезла в общей сложности 63 923 пассажира, 47 225 единиц автотранспорта и 5 365 железнодорожных вагонов.
В результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре погиб 21 человек, 74 человека пострадали
Новые данные о жертвах опубликовал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Также, сообщил Тимошенко, в результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли пять человек, четверо получили ранения, в Сумской области ранен один человек, в Херсонской — ранены два человека.
Американский Институт изучения войны (ISW) продолжает настаивать на том, что украинские войска, вероятно, больше не удерживают позиции непосредственно в Соледаре (Донецкая область), хотя власти Украины заявляют об обратном.
В частности, украинская сторона, утверждая, что в Соледаре остаются силы ВСУ, опубликовала видео с флагом Украины над шахтой на западной окраине Соледара. Однако, указывают эксперты ISW, на видео нет ни украинских, ни российских сил вблизи флага, а геолокация видеозаписи позволяет говорить, что хотя эта точка и может находиться в административных границах Соледара, но не в самом населенном пункте.
Напомним, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин несколько дней назад объявил, что Соледар взят, затем об этом же объявило и Минобороны РФ на очередном брифинге. В свою очередь представители украинских властей настаивают на том, что бои за город продолжаются.
Многие жители России после начала войны в феврале (а также после объявления мобилизации в сентябре) покинули страну, забрав с собой детей. Многих оставшихся в России окончательно перестала устраивать государственная система образования, где все больше пропаганды. Одним из выходов в такой ситуации может стать перевод детей на домашнее образования.
«Медуза» подготовила инструкцию о домашнем образовании, которая поможет семьям, которые уехали из России, и тем кто не хочет выслушивать «разговоры о важном».
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 18 населенных пунктов в Запорожской области, пишет «Суспильне» со ссылкой на администрацию региона.
Под обстрел попали: Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоандріївка, Новоданиловка, Волшебное, Малотокмачка, Белогорье, Ольгевское, Преображенка, Малиновка, Щербаки, Полтавка, Темирівка, Новоселовка, Степное, Каменское.
Поступило 16 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры. О погибших и пострадавших не сообщается.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине анализирует заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что граждан до 30 лет станут забирать в армию уже во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля 2023 года.
По словам Картаполова, говорится в обзоре, эта мера позволит обеспечить ранее объявленное увеличение численности российских войск на 30%.
Существует реальная возможность того, что власти РФ хотят использовать увеличение верхней границы призывного возраста для того, чтобы получить дополнительный личный состав для войны в Украине, говорится в обзоре.
При этом, считают в Минобороны Великобритании, такой шаг должен вызвать у населения России меньше тревоги, чем объявление очередного раунда непопулярной «частичной мобилизации».
В Харьковской области продолжается ликвидация последствий массированного ракетного удара, нанесенного российскими войсками 14 января, в результате которого пострадали объекты критической инфраструктуры.
Как сообщил глава региона Олег Синегубов, энергетикам в ночь на 15 января удалось полностью восстановить подачу электричества потребителям в Харькове, аварийно-восстановительные работы продолжаются.
За прошедшие сутки, написал Синегубов в телеграме, противник продолжил обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В Волчанске обстрелами повреждено учебное заведение, инфраструктурные и промышленные объекты. В селе Грушевка Купянского района повреждено неэксплуатируемое здание и объект гражданской промышленности. Среди жителей, по данным Синегубова, пострадавших нет.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что среди 20 погибших в Днепре один ребенок. 73 человека ранены.
«Удалось спасти 38 человек, из них 6 детей — их достали из-под завалов и из разрушенных секций дома, которые не обвалились», — написал Тимошенко в телеграме. Неизвестной остается судьба 37 человек, которые могли находиться в доме во время удара ракеты, добавил он.
Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о 20 погибших в Днепре
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки противник нанес три авиационных и 57 ракетных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, том числе объектов гражданской инфраструктуры. Совершил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет. 26 ракет уничтожено.
- Российские войска не оставляют попыток полностью захватить Донецкую область, сосредотачивая основные усилия на наступлении на Бахмутском направлении. Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском — пытается улучшить тактическое положение.
- Противник продолжает нести потери в живой силе и вооружениях. Так, 12 января в направлении Старобельска Луганской области были эвакуированы около 50 раненых российских военных, которые действовали неподалеку Сватово. В одном из танковых батальонов 26 танкового полка, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что число погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре выросло до 19 человек.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович вечером 14 января в программе Марка Фейгина заявил, что ракета, попавшая в дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО.
Мэр Днепра Борис Филатов призвал контрразведку проверить высказывания Арестовича. Командование Воздушных сил ВСУ выпустило заявление, в котором говорится, что удар по Днепру был нанесен запущенный из Курской области ракетой Х-22, а у «ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет». Также в заявлении говорится, что при применении ракет такого типа отклонение от цели может составлять сотни метров.
Арестович продолжил настаивать на своей версии. «Никто не обвинит Украину. Как не обвинили после падения нашей ракеты ПВО в Польше, убившей двух польских граждан», — цитирует его заявление «Политика Страны». «Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии, вне зависимости от конкретного механизма ее наступления», — сказал советник офиса президента Украины.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Днепре, сообщили власти региона утром в воскресенье, погибли 18 мирных жителей. Возможно, погибших еще больше — разбор завалов на месте жилого дома, в который попала ракета, продолжается.