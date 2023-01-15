Война Триста двадцать шестой день

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Триста двадцать шестой день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 января читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости:

В Днепре 14 января ракета попала в девятиэтажный жилой дом, разрушен один из подъездов. Погиб, по данным на утро 15 января, 21 человек, разбор завалов продолжается.

Американский институт изучения войны вновь заявил, что украинские военные больше не удерживают позиции непосредственно в Соледаре. Представители властей Украины отрицают, что ВСУ покинули город.

Великобритания передаст Украине несколько вертолетов Apache, вооруженных ракетами Hellfire, пишет The Daily Mirror со ссылкой на источник. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил намерения Лондона передать Киеву танки Challenger 2.

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за убийства, признался в еще двух убийствах и сообщил, что думает о том, чтобы попасть в армию и отправиться на войну в Украину

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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