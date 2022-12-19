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В сентябре 2022 года по мобилизации на военную службу в российскую армию призвали 24-летнего Константина из Артинского городского округа (Свердловская область). Вскоре его отправили в зону боевых действий. Когда об этом узнал его брат-близнец Алексей, отбывавший наказание в колонии в Нижнем Тагиле, он заключил контракт с . Об этом рассказывает екатеринбургское издание Е1.ru. Фамилию братьев оно не называет.

Е1.ru сообщает, что Алексея сначала осудили за кражу денег с карты знакомой, а потом — за угон мотоцикла. По первому делу его приговорили к исправительным работам, по второму — с учетом первой судимости — к двум с половиной годам колонии.

«В декабре Лешу должны были выпустить из колонии, но, когда он узнал, что Костю мобилизовали, вступил в ЧВК. Сказал: „Раз брат там, я тоже пойду“. Мы узнали об этом, когда он уже был в пути на „ “», — рассказала журналистам Алена, сестра Константина и Алексея.

По словам Алены, Константин перестал выходить на связь в октябре, менее чем через месяц после призыва. Тогда родственники обратились в военкомат, чтобы выяснить, что с ним произошло. Ответ они получили лишь в декабре, когда семье пришло свидетельство о смерти, в котором говорилось, что Константин погиб 30 октября в аннексированной Луганской области.

Константина похоронили 16 декабря. Как сообщил заместитель главы Артинского городского округа Сергей Токарев, на траурной церемонии играл оркестр и был почетный караул.

Накануне родственники обратились в ЧВК Вагнера с просьбой дать Алексею увольнительную, чтобы он мог приехать на похороны брата-близнеца, однако им отказали.

«Сейчас про Лешу мы ничего не можем узнать — он без связи, а в Вагнере нам ничего не говорят, мы даже не знаем, цел ли он. Нам сказали: „Мы ничем помочь не можем, он уже работает. Как отработает — приедет домой“. Сам он звонил в последний раз в начале ноября. Мы не можем потерять еще и его», — сказала Алена.

Семья Алексея пытается добиться его возвращения домой. Администрация Артинского городского округа связались с координатором свердловского отделения Общероссийского народного фронта, чтобы запрос родственников был передан в ЧВК Вагнера. «Парень из семьи остался один. Чисто по-человечески, конечно, его нужно возвращать, ничего от семьи не останется», — заявил Сергей Токарев.

Как пишет Е1.ru, ЧВК Вагнера уже отказалась возвращать Алексея, объяснив это тем, что его «подразделение на боевом задании и связи с ним может не быть до двух недель».

Что рассказывают заключенные, подписавшие контракт с ЧВК Вагнера

В украинских телеграм-каналах опубликовали интервью бывшего заключенного, завербованного в ЧВК Вагнера Он рассказал, как вагнеровцы убили двух бойцов, которые «просто испугались» во время штурма украинских позиций

Что рассказывают заключенные, подписавшие контракт с ЧВК Вагнера

В украинских телеграм-каналах опубликовали интервью бывшего заключенного, завербованного в ЧВК Вагнера Он рассказал, как вагнеровцы убили двух бойцов, которые «просто испугались» во время штурма украинских позиций

Фотография на обложке: Станислав Красильников / ТАСС