В Белгородской области сержант подорвал гранату, чтобы повысить свой авторитет среди других мобилизованных. Три человека погибли, еще 16 пострадали

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По последним данным, три человека погибли, а еще 16 пострадали из-за детонации боеприпасов в месте дислокации российских военных на хуторе Тоненькое в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По их информации, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

По данным Mash, это случилось утром 14 января в 4:50 по московскому времени. Взрыв произошел в здании бывшего дома культуры, где располагались российские военнослужащие. В экстренных службах заявили «Интерфаксу», что сержант (по другим данным, старший сержант) случайно подорвал ручную гранату в спальной комнате, из-за чего сдетонировал взводный боекомплект и начался пожар.

Телеграм-канал 112 пишет, что в здании после подрыва гранаты «сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия». Площадь возгорания, по его информации, составила 450 квадратных метров. Военный, устроивший взрыв, выжил и госпитализирован. Из соседних с ДК зданий эвакуировали 15 человек, из местных жителей никто не пострадал.

Baza утверждает, что взрыв в части устроил военнослужащий из Свердловской области (его имя не уточняется), а все пострадавшие и погибшие — мобилизованные. «По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными», — пишет Baza.

По данным 112, возбуждено уголовное дело, но по какой статье, неизвестно. Телеканал РЕН сообщил, что хутор Тоненькое оцеплен, а на его территорию не пускают журналистов.

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Фото на обложке: Аркадий Будницкий / EPA / Scanpix / LETA