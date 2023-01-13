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Сергей Фадеичев / ТАСС

Мужчины, назвавшиеся мобилизованными из Новосибирской области, пожаловались, что их отправляют на «переднюю линию» в Украине, откуда «выезжают двумя методами: либо груз 200 [убитые], либо груз 300 [раненые]». Два видео, записанных предполагаемыми мобилизованными, опубликовал популярный новосибирский паблик «АСТ-54». Позднее они были удалены, отмечает издание «Тайга.инфо». Также один из двух роликов выложил телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости».

«Это мобилизованные Новосибирской области. Находимся в зоне боевых действий. Просим помощи, жены, сестры, кто чем может. <…> Нас отправляют на переднюю линию. Выезжают оттуда двумя методами: либо груз 200, либо груз 300. Мы здесь сделать ничего не можем. Мужики сидят в окопах месяцами. Приезжают, выгружаются из „Уралов“, „КамАЗов“ и сидят месяцами в окопах, ждут прилета. У нас четыре человека [погибли]», — заявил мужчина в камуфляже на видео.

Он несколько раз повторил, что он и другие мобилизованные ничего не могут сделать, что у них практически нет связи — и призвал родственников писать в инстанции. Рядом с ним на видео не менее шести мужчин, чьи лица скрыты. Когда было записано видео, неизвестно.

«Мы не отказываемся от несения службы, от выполнения боевых задач. Мы отказываемся ехать на передок и тупо сидеть в окопах, ждать прилета миномета. Кто там был, говорят, что стрелять там не в кого, там идет перестрелка артиллерии и минометов», — приводит «Тайга.инфо» слова . Он добавил, что на «передней линии» нельзя жечь костры, нет горячей пищи. Кроме того, мобилизованным не говорят, когда их сменят, а предыдущую группу вернули с линии соприкосновения спустя месяц, заявил мужчина.

На втором видео, которое, как пишет «Тайга.инфо», опубликовал только «АСТ-54», показаны окопы, на дне которых лед. «Начальство нас шантажирует. Не дает возможности в медобслуживании и в обеспечении, пока мы не переедем на данные позиции. <…> Изначально нам обещали, что мы переедем на оборудованные позиции. Командование сообщает, что средства закончились, более того, они в лоб говорят нам, что деньги просто своровали. На минуточку, в другой лесополосе мы изначально оборудовали все сами, мы покупали на свои деньги буржуйки, крыши делали, копали все сами», — говорится в видео.

По сообщению «Тайги.инфо», «АСТ-54» разместил ролики в своих группах в VK и телеграме. Затем они были удалены. Подписчики в телеграме это заметили и стали задавать вопросы. Администратор «АСТ-54» ответил: «Мы, кажется, поторопились, не в полный мере провели факт-чекинг достоверности материала». При этом один из подписчиков заявил, что узнал на видео своего коллегу. Других подтверждений, что авторы обращения действительно являются мобилизованными из Новосибирской области, «Медузе» найти не удалось.

Помимо «АСТ-54», информацию об обращении мобилизованных удалило издание «Курьер.Среда» из города Бердск в Новосибирской области (в кэше Google материал издания все еще доступен).

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. В конце октября Минобороны заявило, что в армию были призваны 300 тысяч человек, а президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию завершенной (хотя на самом деле это не так). Почти сразу после объявления мобилизации в СМИ появились многочисленные сообщения о том, что резервистов отправляли на фронт (в том числе при наличии отсрочки) неподготовленными и неэкипированными, бросали под минометный огонь без командования и даже без провизии, а тех, кто отказался воевать или просто отступил с позиций, держали в подвалах на аннексированных территориях Украины.

Находившиеся на фронте мобилизованные массово погибали. Самый известный из таких случаев произошел в Макеевке в Донецкой области, где в результате украинского удара в ночь на 1 января погибли, только по официальным данным, десятки солдат, как минимум часть из которых были мобилизованными.

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«Если честно, они все там погибнут» «Медуза» выяснила, что думают о мобилизации те, кто уже побывал на войне в Украине, — российские контрактники и наемники