Верховный суд России объявил движение «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийств») террористической организацией

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Движение «М.К.У.» объявлено террористической организацией по решению Верховного суда России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворен иск генерального прокурора РФ о признании террористической организацией международного движения „Маньяки. Культ убийств“ и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — заявили агентству в суде.

Прокуратура утверждает, что движение «М.К.У.» основано на нацистской идеологии и было создано в Украине. По версии ведомства, цель организации — образование «расово чистого государства», а продвижение идей «М.К.У.» в интернете направлено «на формирование культа насилия» и «стимуляцию совершения убийств».

ТАСС утверждает, что «М.К.У.» означает «Маньяки. Культ убийств», «Маньяки. Культ убийц» или «Молодежь, которая улыбается».

ФСБ стала сообщать о задержаниях десятков сторонников «М.К.У.» с февраля 2021 года. По данным СМИ, это группировка неонацистов, созданная в Украине в 2017 году. сообщало, что речь может идти о паблике во «ВКонтакте», где публиковали ролики нападений на бездомных, мигрантов или случайных прохожих.

«Русская служба Би-би-си» и «Новая газета» писали о связи «М.К.У.» с «Этническим национальным движением» (ЭНО), объединяющим русских националистов. В ЭНО заявили, что «М.К.У.» — это «группа из пяти человек, большинство из которых школьники», а утверждения, что она связана с Украиной, назвали «глупостью».

ФСБ считает создателем «М.К.У.» 22-летнего Егора Краснова, которого в 2020 году задержали в украинском городе Днепр. Его обвинили в нескольких нападениях, а весной 2021 года начали судить в Днепре. При этом члены ультраправых группировок утверждали, что он мог покончить с собой в СИЗО.

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