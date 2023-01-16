«Иногда друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо». В Кремле назвали сообщения о конфликте Минобороны и ЧВК Вагнера «продукцией информационных спекуляций»

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Сообщения о конфликте между Минобороны РФ и ЧВК Вагнера являются «продукцией информационных спекуляций», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, предполагаемый конфликт «в основном, существует в информационном пространстве».

Что касается всех конфликтов, то, как всегда это бывает, это, главным образом, — продукция информационных манипуляций и так далее, которые, ладно, иногда устраивают наши информационные противники, но иногда сами наши друзья ведут себя так, что никаких врагов не надо.

Песков подчеркнул, что страна «знает своих героев». И военнослужащие, и бойцы ЧВК Вагнера, по его словам, «навсегда будут в памяти» россиян.

13 января в сообщении о взятии Соледара Минобороны РФ не упомянуло наемников ЧВК Вагнера, которые вели основные бои в городе. Основатель ЧВК Евгений Пригожин в ответ на это заявил, что у ЧВК «постоянно пытаются украсть победу». После этого Минобороны выпустило новый пресс-релиз, где говорилось о «мужественных и самоотверженных действиях» бойцов ЧВК при штурме городских кварталов.

До 13 января Минобороны с начала войны ни разу не упоминало ЧВК Вагнера в своих пресс-релизах.

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