Вологодский губернатор заявил, что чиновникам недопустимо «в столь сложное для страны время» отдыхать за границей

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал чиновникам любого уровня воздержаться от поездки в отпуск за границей. Слова Кувшинникова, сказанные на совещании, приводит телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня.

Чиновникам и депутатам любого уровня Кувшинников рекомендовал «посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается, в том числе, тех, кто выполняет свой долг в ходе ».

Кувшинников в своем телеграм-канале подтвердил, что сделал именно такое заявление. «Сказал, как чувствую. Сейчас важно работать, а не отдыхать. Интересы страны — в приоритете», — написал он.

Тема отдыха за границей возникла из-за того, что депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко провел новогодние праздники в Объединенных Арабских Эмиратах и поделился в соцсетях снимками с отдыха. Кувшинников ранее уже раскритиковал Долженко, написав в телеграме: «Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях»,

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь пообещал, что депутата лишат партийного билета, правда, выяснилось, что в этой партии Долженко не состоит, хотя и входит в ее фракцию в законодательном собрании. Депутата пришлось исключать из «сторонников партии».

Долженко также опубликовал фото с Ксенией Шойгу, дочерью министра обороны РФ Сергея Шойгу, якобы сделанное в Вологде. Однако, как показал анализ снимка, фотография, скорее всего, была снята также в Объединенных Арабских Эмиратах. Фото Долженко с Шойгу публично представители российских властей никак не прокомментировали.

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Вологодский депутат опубликовал фотографии с отдыха в Дубае. Теперь его требуют наказать Андрей Турчак и губернатор области На одном из снимков — дочь Сергея Шойгу. Ее отдых власти не комментируют

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Вологодский депутат опубликовал фотографии с отдыха в Дубае. Теперь его требуют наказать Андрей Турчак и губернатор области На одном из снимков — дочь Сергея Шойгу. Ее отдых власти не комментируют