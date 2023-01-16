В Центральном военном округе организуют гауптвахты для мобилизованных

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Для призванных на службу в рамках мобилизации в Центральном военном округе ( ) организуют гауптвахты — помещения, где содержатся задержанные по подозрению в совершении преступления или отбывают арест, назначенный судом в качестве дисциплинарного взыскания.

Это, пишет ТАСС, следует из ответа временно исполняющего обязанности командующего округа Александра Линькова на запрос депутата Госдумы Максима Иванова, призвавшего рассмотреть возможность организации гауптвахт.

«Даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности», — написал Линьков.

После объявления в сентябре в России так называемой частичной мобилизации появились многочисленные свидетельства того, что отказывающихся воевать задерживают без решения суда — фактически незаконно содержат в бывших колониях, а иногда и просто в подвалах.