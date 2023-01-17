Президент Сербии Александр Вучич потребовал прекратить вербовку сербов в ЧВК Вагнера

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Президент Сербии Александр Вучич потребовал прекратить вербовку граждан страны в ЧВК Вагнера для участия в войне России с Украиной. Об этом он заявил в интервью сербскому Happy Television, передает Reuters.

«Почему вы, из „Вагнера“, зовете кого-то из Сербии [вступить в ЧВК], хотя знаете, что это против наших правил?» — цитирует Reuters слова Вучича.

В начале декабря телеграм-канал «ЧВК Вагнер Центр» сообщал об открытии «русско-сербского культурно-информационного центра дружбы и сотрудничества». В начале января советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил агентству AP, что Вашингтон обеспокоен активностью ЧВК Вагнера на сербской территории. В качестве примера такой активности агентство привело объявления о наборе в ЧВК, размещенные на балканской версии RT.

В середине января агентство РИА Новости сообщило, что в аннексированную часть Запорожской области Украины прибыли первые «добровольцы» из Сербии. Министр обороны страны Милош Вучевич предупредил, что за это грозит уголовная ответственность. В свою очередь, создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что ЧВК не присутствует в Сербии. «Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК „Вагнер“ нет и не было уже длительное время», — добавил он.

Как пишет Reuters, в 2014 и 2015 годах сербы участвовали в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сил. Посольство Украины в Сербии в 2019 году оценивало количество таких людей примерно в 300 человек, пишет сербская служба .

Законы Сербии запрещают гражданам страны участвовать в вооруженных конфликтах за рубежом. По информации сербской службы "Радио Свобода", суды страны осудили более 30 человек, воевавших на стороне России в Украине.

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