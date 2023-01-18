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Минский городской суд назначил пятерым администраторам телеграм-канала по 12 лет колонии. Ранее о таком сроке просила прокуратура, сообщает государственное агентство «Белта».

Обвиняемыми по делу проходят Янина Сазанович, Даниил Богданович, Ольга Выскоцкая, Валерия Занемонская и сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша. Их признали виновными в разжигании вражды и незаконном сборе персональных данных.

По версии прокуратуры, обвиняемые «объединились в преступную группу» и создали телеграм-канал «Черная книга Беларуси» и другие аналогичные ресурсы, где размещали «информацию о частной жизни и персональные данные сотен граждан в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности».

Среди тех, о ком писал телеграм-канал — сотрудники ОВД, следователи, работники прокуратуры, судьи, журналисты, утверждает обвинение. После публикаций, по данным прокуратуры, таким людям поступали угрозы, в отношении некоторых из них «были совершены преступления».

Все фигуранты уехали из Беларуси, поэтому суд рассматривал их дело в порядке специального производства. Как отмечает «Белта», такой порядок был применен впервые. Ранее КГБ Беларуси внесло Навошу и других обвиняемых в список «лиц, причастных к террористической деятельности», отмечает «Зеркало».

Вот как решение суда прокомментировал Дмитрий Навоша:

Приговор в 12 лет? Да хоть 112. Я и, думаю, другие заочно «судимые» готовы принять на себя любые виртуальные сроки вымышленных судов ценой того, чтобы свобода для реальных политзеков пришла раньше. <…>

Все-таки это новая степень кринжа: когда обитатели колонии, в которую эти упыри превратили Беларусь <…>, вершат типа судьбы недоступных им людей из свободного мира.

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