«Военнослужащий должен в любых нечеловеческих условиях продолжать службу» «Би-би-си» рассказала, как в России судят по «военным» статьям

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Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA

В сентябре 2022 года в канун объявления мобилизации в России в Уголовный кодекс экстренно внесли поправки, существенно ужесточающие ответственность за «преступления против военной службы». Среди них — статьи о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, самовольном оставлении части и дезертирстве. «Русская служба Би-би-си» изучила, какие приговоры теперь выносят суды тем, кто отказывается воевать в Украине.

По подсчетам журналистов, с 24 февраля в суды поступило около 900 уголовных дел по «военным» статьям. Основное обвинение, по которому привлекают военных — «Самовольное оставление места службы». Эту статью 337 УК дополнили частью 5 о «самоволке» свыше одного месяца во время мобилизации или военного положения. Наказание по ней составляет от пяти до десяти лет лишения свободы.

Журналисты изучили более 300 доступных приговоров 58 военных судов о «самоволке», вынесенных с февраля 2022 по январь 2023 года. По новой пятой части статьи в суды поступило 41 дело, по 16 из них уже вынесены приговоры.

Большая часть приговоров (121 или 40% от общего числа) предусматривает условное наказание (от полугода до пяти лет). В 68 случаях (22%) суды заканчивались ограничениями по военной службе (обычно выражаются в удержании зарплаты), еще в 67 случаях — штрафами (от десяти до 100 тысяч рублей).

Такие приговоры выносили в первые месяцы войны, отмечает «Би-би-си». После ужесточения наказания стали появляться приговоры с реальными сроками. До сентября, когда началась мобилизация, не было нужды запугивать людей, пояснил «Би-би-си» военный адвокат Константин Маркин.

Издание обнаружило 28 приговоров, когда военнослужащим за оставление части назначили от полугода до пяти лет колонии-поселения (9% от общего числа приговоров). Еще в шести случаях военных приговорили к срокам от двух до пяти лет колонии общего режима.

Вот некоторые примеры

1 декабря Краснореченский гарнизонный военный суд Хабаровска приговорил 29-летнего Георгия Клименко к штрафу в размере 70 тысяч рублей за «самоволку» свыше десяти суток, но меньше месяца (часть 3 статьи 337 УК).

Согласно приговору, Клименко отказался воевать в самопровозглашенной ЛНР — не из-за моральных убеждений, а «из-за неграмотных решений и глупых приказов вышестоящих командиров». По словам военного, командование не препятствовало его увольнению и приказало ехать обратно в Хабаровск. По пути в часть он на несколько дней заехал в Новосибирск, где проживала его мать. Это и квалифицировали как «самоволку». Подсудимый признал вину в суде и раскаялся.

Клименко заявил журналистам, что планирует «отдохнуть на гражданке» и подписать новый контракт с армией. Против войны он ничего не имеет и не сомневается, что его снова примут на службу после увольнения и с уголовным делом: «Кадры всегда нужны».

Журналисты также обнаружили приговор по новым поправкам контрактнику Даниилу (он просил не разглашать свою фамилию), который уехал из части в городе Бикин Хабаровского края в августе 2019 года, не дождавшись отпуска, в котором ему отказывали, и оставил командованию рапорт об увольнении.

В 2020-м ему перестали платить зарплату, и он посчитал, что его уволили. Об этом же ему по телефону сообщил командир, рассказал «Би-би-си» военный. Однако в октябре 2022 года следователь сообщил Даниилу, что он из армии не уволен и все это время был в «самоволке», в том числе во время мобилизации.

Даниил решил признать вину в суде, надеясь на мягкий приговор. В конце декабря бывшего военного приговорили к пяти годам колонии-поселения. «Мне сказал следователь, что без доказательств [документов] пытаться доказать, что виноваты командиры, бесполезно. Я согласился в надежде на условный срок или штраф. По сути 5 лет [колонии] за 15 дней мобилизации. Бред какой-то», — рассказал он изданию.

Самый суровый приговор за «самоволку» получил контрактник Алексей Киргиенков, который дважды сбежал из части. В октябре военный суд Челябинска назначил ему ограничение по службе (удержание части зарплаты) за отсутствие в палаточном лагере около двух недель. Однако за повторный побег, но уже в период мобилизации, его отправили в колонию общего режима на пять лет и один месяц.

Другие «военные» обвинения

Более суровая статья — «Дезертирство» (338 УК). В сентябре в ней появилась часть 3, предполагающая от пяти до 15 лет лишения свободы за дезертирство (самовольное оставление части в целях уклонения от военной службы) во время мобилизации или военного положения.

По данным «Би-би-си», с 24 февраля по этой статье доступны лишь четыре приговора. Военнослужащие получили от полутора лет колонии-поселения до трех лет колонии общего режима.

Как отмечают журналисты, ни один из обвиняемых по «военным» статьям не выступал в судах против «спецоперации». Возможно, так им рекомендуют адвокаты, считая, что если заявить об антивоенной позиции, то приговор может оказаться более суровым. «Если подсудимый начнет говорить, что он против или что его убеждения изменились, значит, он, оставляя самовольно воинскую часть, не собирался возвращаться. А это уже другая статья УК, не „самовольное оставление части“, а „дезертирство“», — комментирует адвокат Маркин.

Еще одна статья — «Уклонение от военной службы путем симуляции болезни» (339 УК). В период мобилизации или военного положения за такое преступление военнослужащим стало грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

В качестве примера «Би-би-си» приводит приговор суда Грозного ефрейтору Даниилу Носову. По версии обвинения, тот умышленно нанес себя увечье, взорвав гранату в руке, чтобы не воевать — в результате ему оторвало три пальца правой руки.

Известно, что в момент взрыва он был на войне, хотя суд пытался это скрыть. В приговоре есть формулировка «не желал участвовать в <данные изъяты>» — таким образом суды часто прячут информацию о «спецоперации», отмечает «Би-би-си». Однако при этом в приговоре суд Грозного раскрыл точное местоположение Носова: это произошло 12 апреля 2022 года в «пункте временной дислокации» войсковой части в городе Пологи Запорожской области, на территории, оккупированной российскими войсками.

Носов частично признал вину. Суд назначил ему два года колонии общего режима.

«До сентября были случаи, когда следователи проводили проверку и отказывались возбуждать уголовное дело против военных, покинувших Украину — например, из-за обморожения конечностей или посттравматического стрессового расстройства в ситуации, когда отказник покинул Украину после того, как он и его сослуживцы были брошены командиром и многие из них погибли», — говорит юрист коалиции «Призыв к совести», попросивший об анонимности. Но сейчас по таким основаниям добиться отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения невозможно, отмечает собеседник «Би-би-си». «Получается, что военнослужащий должен в любых нечеловеческих условиях продолжать службу, — рассуждает юрист. — Эти поправки чудовищно ужесточили прежнюю статью».

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