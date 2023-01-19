Посольство России в Эстонии объяснило остановку приема заявлений об отказе от гражданства «враждебными действиями эстонских властей»

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Посольство России в Эстонии временно прекратило принимать заявления о выходе из российского гражданства из-за «враждебных действий эстонских властей». Такое объяснение дипмиссия предоставила в ответ на запрос РБК.

«Враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели, к сожалению, к сбоям в консульском обслуживании граждан. В настоящее время консульский отдел посольства вынужден выполнять только неотложные действия», — заявили в посольстве.

На сайте дипмиссии также появилась информация, что прием заявлений будет возобновлен в феврале.

Информация о временном прекращении приема заявок на отказ от гражданства появилась на сайте посольства 18 января.

За неделю до этого МИД Эстонии потребовал вдвое сократить персонал российского посольства в Таллинне «с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей» в дипмиссиях стран.

Российское посольство в Таллинне — единственная дипмиссия РФ в Эстонии. Работавшие ранее консульства в Нарве и Тарту были закрыты по требованию эстонских властей после вторжения РФ в Украину.

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