Глава Нацполиции Украины будет исполнять обязанности министра внутренних дел после гибели руководства МВД при крушении вертолета в Броварах
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Правительство Украины назначило руководителя Национальной полиции страны Игоря Клименко временно исполняющим обязанности главы МВД. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«После обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства», — добавил Шмыгаль.
Утром 18 января в городе Бровары Киевской области разбился вертолет, на борту которого находился глава МВД Украины Денис Монастырский, шесть сопровождавших его чиновников, а также три члена экипажа. Вертолет упал между детским садом и жилым домом, после чего начался пожар.
По данным ГСЧС Украины на 15:00, на месте крушения нашли тела 14 погибших, в том числе одного ребенка и девяти человек, находившихся на борту вертолета. Власти Украины сообщили, что глава МВД страны Денис Монастырский — среди погибших. При аварии также пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.