При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины

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Из-за крушения вертолета в Броварах Киевской области погибли глава МВД Украины, первый заместитель министра и государственный секретарь, которые находились в вертолете госслужбы по ЧС. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей», — сообщил Клименко.

Вертолет в Броварах разбился утром 18 января между жилым домом и детским садом. На месте возник пожар. Власти сообщали, что из детсада эвакуировали детей и сотрудников.

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