Лишь 8,5% компаний из стран ЕС и G7 продали свои «дочки» в России после начала войны, выяснили исследователи из Швейцарии Наиболее активно уходил американский и финский бизнес

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Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

С российского рынка ушли менее 9% компаний из стран Евросоюза и , владевших дочерними структурами в России. Об этом говорится в исследовании Саймона Эвенетта, профессора экономики из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, и Никколо Пизани, профессора стратегии и международного бизнеса из швейцарской бизнес-школы IMD.

Авторы исследования опирались на базу ORBIS, которая содержит данные о сотнях миллионов компаний по всему миру и считается наиболее полным источником сведений подобного рода. Согласно ORBIS, на апрель 2022 года в России активно действовали 36 тысяч различных компаний — в том числе 3444 дочерних предприятия иностранных структур.

Среди последних Эвенетт и Пизани искали «дочки» бизнеса из стран ЕС и «Большой семерки». Оказалось, что «дочек» — 2405, а владеющих ими материнских структур — . Затем исследователи проверили, сколько из этих материнских структур продали хотя бы одну из своих «дочек» в России к концу ноября 2022 года — и пришли к выводу, что из 1404 компаний так поступили 120 (8,5%).

Эвенетт и Пизани опубликовали их список. В нем есть крупные игроки из разных сфер: общепит (Mcdonaldʼs, Starbucks), автопромышленность (Nissan, Renault), производство техники (Electrolux, Siemens, Sony) банковские услуги (Deutsche Bank, Sociеtе Gеnеral), IT-сфера (EPAM Systems, Wargaming), энергетика (Shell), продажа одежды и обуви (Nike), консалтинг (McKinsey).

Эта работа имеет два ограничения — и по изученным странам, и по изученным компаниям

Эвенетт и Пизани подчеркнули две особенности своей работы. Во-первых, они фокусировались только на компаниях из стран ЕС и G7, поскольку на них оказывалось наибольшее общественное давление с целью заставить их уйти из России. Во-вторых, они ограничились только компаниями, вышедшими из акционерного капитала в РФ, так как это дороже и сложнее разрыва других коммерческих связей — например, остановки экспорта своих товаров в РФ.

Авторы работы проследили, к каким странам относится бизнес, ушедший или остающийся в России после начала войны. Среди 120 ушедших компаний больше всего американских (25%), финских (12,5%), немецких (11,7%), британских (10,8%) и французских (7,5%). Среди структур, не вышедших из акционерного капитала в РФ, наиболее широко представлен бизнес из Германии (19,5%), (16,4%), США (12,4%), Японии (7%) и Италии (6,8%).

В среднем у ушедших иностранных компаний, как правило, была более низкая прибыльность и больше сотрудников, чем у оставшихся, отметили исследователи.

В реальности ушедших компаний может быть меньше. Исследователи предположили, почему западный бизнес остается в РФ

«Выводы [Эвенетта и Пизани] бросают вызов нарративу о массовом уходе западных компаний с [российского] рынка. По сути, многие фирмы со штаб-квартирами в странах [ЕС и G7] сопротивляются давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций с целью заставить их покинуть Россию после ее вторжения на Украину», — говорится в пресс-релизе об исследовании на сайте Университета Санкт-Галлена.

Сами же Эвенетт и Пизани отметили, что их вывод — 8,5% ушедших компаний —можно считать преувеличенным, поскольку они считали иностранную компанию ушедшей, если она продала хотя бы одну (а не все) из своих дочерних компаний в РФ. Одновременно исследователи подчеркнули, что такая продажа требует времени и что в будущем доля ушедших компаний может возрасти».

Они также назвали несколько возможных причин, из-за которых западный бизнес может оставаться в России после ее полномасштабного вторжения в Украину:

нежелание отказываться от российских клиентов, которые, возможно, не имели отношения к решению начать войну;

нежелание рвать давние отношения с сотрудниками или поставщиками;

социальная значимость продуктов или услуг компании — например, поставка жизненно важных лекарств;

отсутствие покупателя, который готов предложить за российскую «дочку» достаточно высокую цену;

ограничения на продажу, наложенные российскими властями (авторы исследования считают этот фактор существенным и отмечают, что «активисты, комментаторы и чиновники на Западе» могут его недооценивать).

Существует еще два списка западных компаний, которые пообещали частично или полностью разорвать связи с Россией. Они все отличаются

Эвенетт и Пизани — не первые из тех, кто следит за реакцией западного бизнеса на вторжение России в Украину. Свои списки ушедших и остающихся компаний также ведут в Киевской школе экономики (KSE) и в Йельской школе менеджмента («Медуза» ранее писала, что к нему есть вопросы). При этом данные из всех трех списков разнятся: Эвенетт и Пизани заявили о 120 ушедших компаниях, в KSE насчитали 161, в Йеле — 341.

Это объясняется, в частности, отличиями в методологии. Например, в отличие от Эвенетта и Пизани, KSE включает в свой список не только компании из стран ЕС и G7, а в Йельской школе менеджмента учитывают не только продажу российских «дочек», но и остановку экспорта, выход из контрактов с российскими партнерами и другие действия, направленные на снижение присутствия в РФ.