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Президент России Владимир Путин своим указом запретил акционерам из проводить сделки с акциями российских банков. Путин поручил правительству и ЦБ РФ в течение 10 дней подготовить список российских банков, на которые распространится запрет.

Этим же указом Путин запретил акционерам из «недружественных» стран покупать и продавать доли в . Под запрет также попали доли участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» и проекте разработки Харьягинского месторождения.

Также запрет распространяется на доли в компаниях — производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса, а также доли производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии, компаний по переработке нефти и производству нефтепродуктов.

Из указа следует, что президент РФ имеет право специальным решением разрешить продажу акций и долей в указанных компаниях. В документе также сказано, что запрет действует до 31 декабря 2022 года, но может быть продлен.

За два дня до публикации указа, 3 августа, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil сообщила, что работает над тем, чтобы «передать операционную деятельность по проекту „Сахалин-1“ другой стороне». Ранее компания решила прекратить работы по этому проекту.

15 июля замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что правительство РФ временно прекратит выдавать разрешения на продажу «дочек» иностранных банков в России, пока российские банки за рубежом не смогут нормально работать.

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