Правительство заблокировало уход иностранных банков из России. И те начали активно искать новых сотрудников (а оставшиеся «вздохнули с облегчением»)

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Олег Яковлев / RBC / ТАСС

Американский Ситибанк, австрийский Райффайзенбанк и другие иностранные банки, работающие в России, начали искать новых сотрудников после того, как власти заблокировали сделки по продаже российского бизнеса этих компаний. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова источников в отрасли и данные сайта HeadHunter.

В апреле — июне иностранные банки почти не публиковали вакансии в России, но в июле ситуация поменялась, сообщили в HeadHunter. В этом месяце Райффайзенбанк разместил 276 вакансий в России, Ситибанк — 84 вакансии. Помимо них вакансии оставляли итальянские банки «Интеза» и «Юникредит банк».

Reuters связало поиск новых сотрудников с тем, что 15 июля в правительстве РФ решили, что временно прекратят выдавать разрешения на продажу «дочек» иностранных банков в России. Как заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, сделки будут блокировать, пока российские банки за рубежом не смогут нормально работать.

По данным агентства, иностранные банки в России пытаются нанять людей на вакансии, открывшиеся после того, как прежние сотрудники уволились на фоне войны. Один из источников Reuters в отрасли сказал, что иностранные банки начали нанимать людей, когда поняли, что не смогут легко уйти из России.

Американская Citigroup в 2021 году объявила, что планирует продать собственный российский розничный бизнес. Financial Times писала в мае 2022 года, что компания также рассматривает вариант обмена своих активов на зарубежные активы российской компании, но продажа предпочтительнее. В мае агентство Bloomberg сообщило, что итальянская финансовая группа UniCredit ведет переговоры о продаже своего дочернего банка в России. Также, по данным агентства, предложения о продаже поступали Raiffeisen Bank. О планах по продаже банка «Интеза», принадлежащего итальянской группе Intesa Sanpaolo, не сообщалось.

«Открывшиеся вакансии связаны с тем, что многие сотрудники покинули Россию после 24 февраля. Они просто вставали, увольнялись и бежали на волне паники. Поэтому есть вакансии, которые нужно заполнить», — сказал источник агентства в одном из иностранных банков в Москве. По его словам, после заявления Алексея Моисеева из Минфина сотрудники иностранных банков в России «вздохнули с облегчением», поскольку многие боялись потерять работу, если компании покинут Россию.

В пресс-службе Райффайзенбанка сказали ТАСС, что «ложное впечатление о резком росте найма могло быть создано регулярным техническим обновлением существующих вакансий» на сайте HeadHunter. «В настоящее время Райффайзенбанк продолжает наем на замену ушедшим сотрудникам для обеспечения непрерывности бизнес-процессов», — отметили в компании.

В Citigroup отказались от комментариев. В «Интезе» и «Юникредит банке» не ответили на запрос Reuters.

Первым иностранным банком, покинувшим Россию после начала войны в Украине, стал Росбанк французской группы Société Générale. Банк продали компании «Интеррос» Владимира Потанина.

По последним данным ЦБ РФ, по состоянию на конец 2021 года на долю иностранных банков приходилось 11% от общего объема российского банковского капитала.

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