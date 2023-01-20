Немецкая разведка: Украина ежедневно теряет в боях под Бахмутом «трехзначное число солдат»

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Федеральная служба разведки Германии (BND) обеспокоена высокими потерями ВСУ в боях за город Бахмут в Донбассе на востоке Украины.

Как утверждает Der Spiegel, представители службы внешней разведки ФРГ проинформировали немецких политиков на секретном совещании в Бундестаге о том, что украинская армия ежедневно теряет в боях под Бахмутом трехзначное число солдат.

По мнению немецкой спецслужбы, захват Бахмута россиянами будет иметь серьезные последствия, поскольку позволит войскам РФ продвинуться дальше вглубь Украины.

Представители BND отмечают, что российская армия действовала под Бахмутом с «беспощадной жестокостью», бросая солдат в атаку как «пушечное мясо». Спецслужба предполагает, что высокие потери среди российских военных не играют значимой роли в тактике ведения войны Россией.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Бахмут продолжает оставаться главной горячей точкой на фронте. Бои за город, в которых с российской стороны значительную роль играют наемники , ведутся с июля 2022 года. Военные аналитики отмечали, что захват Бахмута имеет для РФ скорее символическое значение, но никак не важен со стратегической точки зрения.

За последнюю неделю российская сторона как минимум трижды заявляла о захвате Соледара — города к северу от Бахмута: сначала это сделал глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, затем Минобороны РФ, а после представители аннексированной ДНР. Генштаб ВСУ потерю города до сих пор не подтвердил.

20 января Минобороны РФ объявило о захвате Клещеевки — южного пригорода Бахмута. Накануне Пригожин заявлял, что Клещеевку захватили отряды его наемников.

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