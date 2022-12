Потопить крейсер «Москва» украинским военным помогла низкая облачность Радар заметил цель на большом расстоянии, потому что его сигнал отражался от облаков к воде и обратно. Реконструкция событий от «Украинской правды»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Пресс-служба Черноморского флота / ТАСС

Газета «Украинская правда» опубликовала реконструкцию событий, в результате которых затонул флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва». Для этого материала журналисты издания поговорили с десятками источников в украинской военной сфере.

По данным издания, 13 апреля 2022 года около 16 часов по местному времени оператор ракетного комплекса «Нептун» получил «неожиданные» данные с радаров, которые обычно почти не видят цели дальше чем за 18 километров. Радар показал, что примерно в 120 километрах от берега находится «большая цель», которой, как отмечает «Украинская правда», мог быть только крейсер «Москва».

Как утверждают источники газеты, радар обнаружил «Москву» благодаря тому, что стояли плотные облака, поэтому сигнал от радара отражался от облаков к воде и обратно. «Облака стояли очень низко, и сигналу из этого коридора между водой и облаками некуда было деваться, и радар неожиданно добил до „Москвы“», — сказал один из собеседников издания среди украинских ракетчиков.

Газета отметила, что российский крейсер сам вошел в зону поражения украинских ракет. Оператор комплекса «Нептун» «после нескольких минут тяжелых колебаний и консультаций» скомандовал запустить две ракеты по «Москве». «Украинская правда» опубликовала фотографию пуска одной из ракет.

После запуска ракет украинская сторона не знала, поразили ли ракеты цель. Операторы беспилотников «Байрактар» отказывались лететь в зону удара, поскольку их могли сбить. В то же время сам крейсер начал движение, а к нему направились четыре корабля. Когда украинские военные узнали, что из Крыма к «Москве» вышел буксир, они посчитали, что на крейсере сложилась критическая ситуация. В ночь после случившегося один из ведущих украинских силовиков написал журналистам «Украинской правды»: «„Москва“ — все».

Источники издания также поставили под сомнение сообщения западных СМИ, которые писали, что Украина якобы получила координаты «Москвы» от НАТО (об этом писал The New Yorker), а также, что Киеву в этом помог Вашингтон (The New York Times), который передал координаты «Москвы», полученные американским самолетом-разведчиком P-8 «Посейдон» (Navy Recognition). Один из собеседников «Украинской правды» заявил, что украинская армия «сама способна решать задачи невероятной сложности». По его словам, украинские военные постоянно отслеживали «Москву» по спутникам и «проблема была не в том, чтобы найти „Москву“, а в том, чтобы ее достать».

В Министерстве обороны РФ официально говорили, что в ночь на 14 апреля на крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас, а к вечеру того же дня корабль затонул при буксировке в условиях шторма. Сперва в Минобороны РФ говорили, что весь экипаж корабля эвакуировали, но позже признали, что один человек погиб, а еще 27 моряков пропали без вести (в ноябре суд в Севастополе признал погибшими 17 из них).

На крейсере «Москва» погибли 37 человек, утверждает источник «Медузы». Раненых — примерно 100. Количество пропавших без вести неизвестно Всего на корабле находились около 500 человек

