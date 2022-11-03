В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков с крейсера «Москва»

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В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате гибели крейсера «Москва» в апреле 2022 года. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на данные суда.

16 дел были рассмотрены летом, еще одно в сентябре. Отец погибшего моряка Егора Шкребца Дмитрий Шкребец заявил «Агентству», что суды проходили по заявлениям родителей пропавших военнослужащих, а их интересы представляли военная прокуратура и командование войсковой части.

По словам Шкребца, те моряки, родные которых не обратились в суд, «автоматически признаются погибшими по прошествии шести месяцев». Сам он рассказывал, что получил свидетельство о смерти своего сына Егора, в начале августа.

После гибели крейсера «Москва» в середине апреля Минобороны РФ заявило, что экипаж был полностью эвакуирован. Однако вскоре члены семей моряков (преимущественно срочников) стали писать в соцсетях об исчезновении или гибели своих родных, служивших на корабле.

Точное число погибших на «Москве» моряков неизвестно. Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о гибели 37 человек. Минобороны РФ признало гибель одного человека и 27 моряков объявило пропавшими без вести.

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