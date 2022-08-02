Дмитрий Шкребец, сын которого Егор Шкребец числился пропавшим без вести после гибели крейсера «Москва», получил свидетельство о его смерти

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Житель Крыма Дмитрий Шкребец, сын которого Егор Шкребец числился пропавшим без вести после гибели крейсера «Москва» в апреле, сообщил, что получил свидетельство о смерти сына.

В документе, копию которого он выложил в соцсетях, сказано, что Егор Шкребец умер 13 апреля. Шкребец отметил, что получил свидетельство на 110-й день после смерти сына.

После гибели крейсера «Москва» в середине апреля Минобороны РФ заявило, что экипаж был полностью эвакуирован. Однако вскоре члены семей моряков (преимущественно срочников) стали писать в соцсетях об исчезновении или гибели своих родных, служивших на корабле. Дмитрий Шкребец стал среди этих людей одним из первых.

Минобороны РФ утверждало, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул после того, как из-за пожара на нем якобы сдетонировал боеприпас. Украинские источники говорили, что корабль потопили украинские военные.

Точное число погибших на «Москве» моряков неизвестно. Источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о гибели 37 человек. Минобороны РФ признало гибель одного человека и 27 моряков объявило пропавшими без вести.

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