Украинский журналист обвинил Минобороны в закупках продовольствия для ВСУ по завышенным ценам Военные ответили, что его расследование «вводит в заблуждение»

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Полевая кухня ВСУ на линии фронта в Донбассе, 29 ноября 2022 года Leah Millis / Reuters / Scanpix / LETA

Министерство обороны Украины закупает продукты для военнослужащих ВСУ в два-три раза дороже, чем в розничных магазинах Киева, утверждается в расследовании основателя проекта «Наши деньги» Юрия Николова.

21 января журналист опубликовал в издании «Зеркало недели» (ZN.UA) документы от «источника в ВСУ» о закупках питания в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях Украины. Как утверждается, контракт стоимостью 13,16 миллиарда гривен (358 миллионов долларов) был заключен 23 декабря.

Николов сравнил цены на продукты в контракте с ценами в сети магазинов «Сільпо» в Киеве. В договоре яйца стоят по 17 гривен за штуку, тогда как их розничная цена в магазине сейчас составляет около 7 гривен за штуку, картофель — 22 гривен за килограмм при розничной цене в магазинах 8-9 гривен, а куриное бедро — 120 гривен за килограмм при розничной цене 80 гривен.

«Причем сравниваем мы с розничными ценами, в которые уже заложены и прибыль производителя, и наценка магазина, они априори выше оптовых, — говорится в расследовании. — Бдительный читатель заметит, что в договоре речь идет не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может, потому и дороже? Нет, если вы окунетесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 миллионов гривен».

Контракт подписал директор департамента госзакупок Минобороны Украины Богдан Хмельницкий, который является одним из фигурантов дела о хищении 580 тысяч долларов средств министерства при закупке военной амуниции.

После выхода расследования проверкой Минобороны занялась государственная аудиторская служба, сообщила замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая. Также она заявила, что министр обороны Украины Алексей Резников вызван в Верховную Раду.

Утром 22 января Минобороны Украины ответило на расследование Николова, заявив, что сведения о закупках питания «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение».

Ведомство пообещало обратиться в Службу безопасности Украины с целью «проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период».

Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону.

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