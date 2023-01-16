Gulagu.net: бывший наемник ЧВК Вагнера сбежал в Норвегию и попросил политического убежища Он утверждает, что руководил подразделением убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина

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Бывший наемник и командир убитого заключенного Андрей Медведев нелегально пересек границу с Норвегией и попросил власти страны предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Медведев рассказал, что перешел границу с Норвегией в районе поселка Никель Мурманской области. Оказавшись на территории Норвегии, бывший наемник попросил местную жительницу вызвать полицию. Его задержали и обвинили в незаконном пересечении границы. После объяснений Медведева норвежские власти отправили его в центр для мигрантов в Осло.

По словам Осечкина, бывший вагнеровец сбежал из России 12 января «под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников погранслужбы ФСБ». Крупнейшее медиа Норвегии NRK сообщает, что гражданин России нелегально проник на территорию страны, был задержан в одном из приграничных населенных пунктов в ночь на 13 января, а также попросил убежища. Официально данные россиянина не раскрываются.

«За мной гонялись бывшие работодатели — компания ЧВК Вагнера, [бизнесмен Евгений] Пригожин и его банда, ФСБ России. Они подключили уголовный розыск РФ. [Мне] угрожала опасность. Опасность [заключалась] в том, что я буду схвачен, меня убьют, пристрелят или еще хуже, как с Нужиным поступят — просто казнь кувалдой», — объяснил причины своего побега Медведев.

Бывший наемник заявил, что в Осло его уже навещал следователь, который занимается делами о военных преступлениях. Медведев надеется, что показания, которые он даст, «сыграют ключевую роль» в расследовании против ЧВК Вагнера.

Андрей Медведев и его «товарищ», имя и род занятий которого не называются, обратились к Gulagu.net в декабре 2022 года, рассказал Осечкин. Они попросили помочь им избежать «фирменной казни» ЧВК Вагнера с применением кувалды. Тогда же правозащитники опубликовали видео Медведева к президенту РФ, руководителям ФСБ и Генпрокуратуры, где тот попросил прекратить его преследование.

По информации Gulagu.net, Медведев подписал контракт с ЧВК Вагнера в начале июля 2022 года и сбежал с боевых позиций вагнеровцев через четыре месяца. Он утверждал, что командовал , где в том числе служил убитый заключенный Евгений Нужин, и за время службы стал свидетелем нескольких убийств сослуживцев.

Gulagu.net

В интервью изданию бывший вагнеровец рассказал, что ему известно о десяти случаях, когда в ЧВК убивали собственных наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях.

Об одном из случаев бывший наемник рассказывал следующее: «Они [бойцы ЧВК] получили ранение и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД, и расстреляли». Медведев пояснял, что МЕД — это подразделение при службе безопасности ЧВК Вагнера, которое занимается «обнулением»: «Забирают парней и [убивают] либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было».

Бывший наемник утверждал, что сам присутствовал при нескольких расстрелах. По его словам, двое из десяти убитых, о которых ему известно, не были бывшими заключенными.