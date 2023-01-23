Россия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Посла обязали покинуть Москву Латвия «в знак солидарности с Эстонией» приняла аналогичные меры по отношению к России

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Акция в поддержку Украины у посольства России в Таллинне

Россия объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. От посла в Москве Маргуса Лайдре потребовали покинуть страну до 7 февраля — после этого дипмиссию будет возглавлять временный поверенный в делах. МИД Эстонии в ответ заявил, что в аналогичные сроки покинуть Таллинн должен будет посол России Владимир Липаев.

Ответственность за свое решение Москва возложила на эстонские власти. В официальном заявлении МИД РФ заявил, что Таллинн «возвел в ранг государственной политики тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении нашей страны». Российское ведомство отдельно напомнило, что несколько дней назад Эстония «предприняла новый недружественный шаг», радикально сократив численность штата российского посольства в Таллинне, — и назвало свои действия «ответной мерой».

Сократить численность дипмиссии Эстония потребовала 11 января — с 21 дипломата и 23 сотрудников до восьми дипломатов и 15 сотрудников. Власти страны тогда подчеркивали, что лишь уравнивают численность работников посольства РФ в Эстонии с размером штата посольства балтийской республики в Москве.

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре заявил, что понижение уровня дипотношений — «это, безусловно, удар». Он подчеркнул, что посол «в силу своего положения имеет гораздо больший доступ к источникам информации», чем дипломаты более низкого уровня. «Многие страны Европейского союза и НАТО направляют сюда нового посла именно с той целью, чтобы в стране, находящейся в состоянии войны, было как можно более высокое дипломатическое представительство, для наблюдения за происходящим на месте и ​​сбора информации», — сказал дипломат. При этом Лайдре отметил, что на оказание консульской помощи обычным гражданам ситуация значительно не повлияет.

Через несколько часов после заявления МИД РФ Латвия объявила, что аналогичным образом понижает уровень дипломатических отношений с Россией. Как написал в твиттере министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, это сделано «в знак солидарности с Эстонией» и «в связи с продолжающейся жестокой агрессией России против Украины». В беседе с Latvijas Radio Ринкевич отметил, что посол Латвии покинет РФ 24 февраля — в годовщину начала войны в Украине. МИД Латвии, заявил советник министра иностранных дел Мартиньш Дрегерис, также пригласил российского посла Михаила Ванина для информирования о принятом решении снизить уровень дипотношений.

Литва понизила уровень дипотношений с Россией еще прошлой весной — российскому послу предписали покинуть Вильнюс в начале апреля 2022 года, менее чем через два месяца после вторжения российских войск в Украину. Тогда же литовские власти закрыли генеральное консульство РФ в Клайпеде. Эстония и Латвия тогда ограничились высылкой нескольких российских дипломатов и закрытием всех дополнительных консульств и представительств РФ — работу продолжили только посольства в столицах этих стран. Россия вскоре предприняла аналогичные меры.

Страны Балтии из всех государств ЕС последовательно занимают наиболее жесткую позицию в отношении РФ. В сентябре Латвия, Литва и Эстония (вместе с Польшей и Финляндией) закрыли свои границы для въезда российских туристов — это было сделано на национальном уровне после того, как другие страны Евросоюза отказались вводить такой запрет на уровне Шенгенского соглашения. Также балтийские страны значительно сократили возможности для получения россиянами видов на жительство. Парламенты стран Балтии одними из первых в Европе объявили Россию государством, поддерживающим терроризм.

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