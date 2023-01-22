В Стокгольме ультраправый политик сжег Коран около турецкого посольства Теперь под угрозой переговоры о вступлении Швеции в НАТО

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Ультраправый политик Расмус Палудан сжигает Коран у посольства Турции в Стокгольме. 21 января 2023 года Jonas Gratzer / Getty Images

21 января у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция протеста: ее участники выступили в поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и против вступления Швеции в НАТО. Организатор протеста — ультраправый политик , возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), — произнес речь, осуждающую ислам, а затем сжег Коран в мягкой обложке.

«Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу. <…> Совершенно неприемлемо допускать этот антиисламский акт, направленный против мусульман и оскорбляющий наши священные ценности, под прикрытием свободы слова», — заявили в МИД Турции. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын также отметил, что одно только разрешение на проведение подобных протестов «поощряет преступления на почве ненависти и исламофобии».

В шведской полиции в свою очередь объяснили, что согласовали мероприятие в соответствии с законами о свободе самовыражения. По данным агентства Reuters, в разрешении, которое Палудан получил от полиции на проведение акции, ее целью называлась борьба с исламом и «попытками турецкого лидера Реджепа Эрдогана ограничить свободу слова в Швеции».

В то же время шведские власти осудили сожжение Корана. «Свобода слова — фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг — глубоко неуважительный акт. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которые обижены произошедшим в Стокгольме», — написал в твиттере премьер-министр Ульф Кристерссон. С аналогичным заявлением выступил и глава шведского МИДа Тобиас Билльстрем: «В Швеции широкая свобода самовыражения, но это не значит, что шведское правительство или я сам поддерживаем выраженные взгляды».

Действия Палудана вызвали недовольство не только Турции, но и других исламских стран — например, Саудовской Аравии, Иордана и Кувейта. Представитель МИД Ирана Нассер Канани также назвал это проявлением исламофобии.

Отреагировал на случившееся и глава Чечни Рамзан Кадыров. «На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста. Сообщается, что акция была согласована с властями Стокгольма, но я твердо убежден, что этот мерзкий поступок был не просто одобрен, но, более того, инициирован и проплачен политическими силами. Иначе согласование такая отъявленно вызывающая провокация никогда бы не получила», — написал он в своем телеграм-канале. И добавил: «Гореть вам в аду, бесы».

На 27 января был запланирован визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию по приглашению его коллеги Хулуси Акара. Этим визитом Швеция надеялась убедить Турцию одобрить ее заявку на вступление в НАТО, поданную в мае 2022 года. Однако встречу было решено отменить, так как турецкие власти посчитали, что Стокгольм предпринимает недостаточно усилий для недопущения протестов против Турции. Также Анкара заявила о нарушении Швецией договоренностей, принятых во время обсуждения возможности вступления страны в НАТО. Речь идет об обязательстве Стокгольма признать Рабочую партию Курдистана (она отстаивает права курдов в Турции) «террористической организацией».