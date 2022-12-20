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Турецкий журналист Бюлент Кенеш, бежавший в Швецию из-за конфликта с властями Турции. Стокгольм, 10 ноября 2022 года Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix / LETA

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину нейтральные Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО. Свои заявки они подали в середине мая, однако тогда же Турция (один из членов альянса) заблокировала начало переговоров, выставив ряд условий, на которых она согласилась бы одобрить их вступление в альянс. К концу июня было достигнуто соглашение, в рамках которого Швеция и Финляндия должны признать Рабочую партию Курдистана (она отстаивает права курдов в Турции) террористической организацией, а также выдать людей, обвиняемых Турцией в терроризме или участии в 2016 года. Один из этих людей — бывший главный редактор оппозиционной газеты Todayʼs Zaman Бюлент Кенеш. На его экстрадиции лично настаивал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Верховный суд Швеции 19 декабря отклонил запрос турецких властей об экстрадиции журналиста , которого Реджеп Тайип Эрдоган назвал по имени во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. На ней лидеры двух стран обсуждали, в частности, , предусматривающий экстрадицию людей, обвиняемых турецкими властями в терроризме или в участии в попытке переворота 2016 года в обмен на то, что Турция не будет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«В Швеции есть один член террористической организации, чье имя я назову: Бюлент Кенеш. Депортация этого террориста в Турцию имеет для нас огромное значение, и мы, конечно, хотим, чтобы Швеция действовала более деликатно (в этом вопросе)», — цитирует Associated Press слова Эрдогана.

Свой отказ шведский суд мотивировал тем, что Кенешу, в случае возвращения на родину, грозит преследование по политическим мотивам. Помимо этого, суд обратил внимание, что журналист имеет статус беженца, что уже само по себе может быть основанием для запрета его экстрадиции.

Решение отклонить запрос турецких властей также подтвердило министерство иностранных дел Швеции. Оно подчеркнуло, что именно суд является последней инстанцией, принимающей решение по таким вопросам.

Бюлент Кенеш заявил изданию EUObserver, что решение шведских властей не стало для него неожиданностью. «Я всегда доверял шведской системе верховенства права. Я рад видеть, что Швеция настаивает на сохранении своих демократических и правовых принципов даже перед шантажом исламо-фашистского деспота во время ее исторического процесса вступления в НАТО», — сказал журналист.

Кенеш добавил, что считает абсурдным сам факт того, что Эрдоган лично потребовал его выдачи, допустив, что президент мог затаить обиду из-за его профессиональной деятельности. «Я не совершал ни политических, ни насильственных преступлений. Я не организатор переворота и не террорист. Я просто журналист. Просто человек, занимающийся журналисткой деятельностью в области защиты прав человека», — сказал Кенеш.

Всего, как пишет The Guardian, Турция добивается от Швеции экстрадиции 73 человек. Как минимум одного из них шведские власти уже выдали. Как сообщает турецкое агентство «Анадолу», это Махмут Тат, заочно приговоренный к шести годам и десяти месяцам заключения по обвинению в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. В 2015 году Махмут Тат просил политического убежища в Швеции, но получил отказ.

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