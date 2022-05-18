Турция заблокировала переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Власти Турции заблокировали начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщают агентство DPA и газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников изданий, 18 мая в НАТО планировали обсудить поданные послами Финляндии и Швеции заявки на включение этих стран в число членов альянса. Однако из-за позиции Анкары переговоры не начались. Турецкая сторона дала ясно понять, что сейчас не может одобрить их начало, цитирует ТАСС сообщение DPA.

Заминка ставит под сомнения возможности НАТО одобрить заявки Финляндии и Швеции на первом этапе рассмотрения в течение одной — двух недель, как ранее заявлял генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отмечает Financial Times.

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18 мая в Брюсселе Столтенберг принял у послов Финляндии и Швеции заявки на вступление этих стран в военный альянс. Обе страны решили отказаться от нейтрального статуса на фоне российского вторжения в Украину.

Заявки рассмотрит Совет НАТО, а затем соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц альянса. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит «позитива» в планах Швеции и Финляндии вступить в альянс.

По данным Bloomberg, власти Турции выдвинули список условий, на которых они согласятся одобрить вступление Финляндии и Швеции. Среди них — признание этими странами Рабочей партии Курдистана террористической организацией, а также отмена ограничений, наложенных на Анкару из-за покупки российских систем С-400 в 2019 году.

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