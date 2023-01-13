Володин предложил конфисковывать имущество у «негодяев», которые уехали за границу и критикуют войну

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У россиян, покинувших страну и критикующих войну и российскую власть, следует конфисковывать имущество, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, некоторые россияне «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц». Цель таких людей, по мнению Володина, — «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом».

«Подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. Установить состав преступления — это задача следствия. Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно», — отметил Володин.

Среди тех, кто сейчас находится за границей и критикует российскую власть и армию (Володин назвал их «уехавшими негодяями») есть те, кто, по словам спикера Госдумы, «живут безбедно благодаря нашей стране»: «сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан».

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — резюмировал Володин.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, которого ТАСС попросил прокомментировать предложение Володина, заявил, что конфискация имущества за оскорбление ВС РФ возможна, но для этого нужно внести поправки в Уголовный кодекс.

В Кремле, в свою очередь, считают, что Россия должна «бороться» за граждан, которые уехали из страны, но «не скатились на стезю вражеского отношения» к ней. Власти РФ должны создавать условия, чтобы такие уехавшие захотели вернуться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тему ограничений в отношении покинувших страну россиян Песков назвал «актуальной» и «сложной»: «Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами».

Вячеслав Володин уже неоднократно выступал с инициативами, которые касаются несогласных с войной россиян. В сентябре 2022 года он предложил отдать участникам боевых действий автомобили людей, которые бежали от мобилизации и вынуждены были бросить свои машины на границе. А в декабре он сообщил о подготовке поправок по повышению налогов для уехавших после начала войны россиян. Пока ни одна из этих инициатив Володина реализована не была.

Военная хроника «Медузы»

Война Триста двадцать четвертый день

Военная хроника «Медузы»

Война Триста двадцать четвертый день