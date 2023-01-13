Володин предложил конфисковывать имущество у «негодяев», которые уехали за границу и критикуют войну
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У россиян, покинувших страну и критикующих войну и российскую власть, следует конфисковывать имущество, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, некоторые россияне «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц». Цель таких людей, по мнению Володина, — «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом».
«Подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. Установить состав преступления — это задача следствия. Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно», — отметил Володин.
Среди тех, кто сейчас находится за границей и критикует российскую власть и армию (Володин назвал их «уехавшими негодяями») есть те, кто, по словам спикера Госдумы, «живут безбедно благодаря нашей стране»: «сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан».
«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — резюмировал Володин.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, которого ТАСС попросил прокомментировать предложение Володина, заявил, что конфискация имущества за оскорбление ВС РФ возможна, но для этого нужно внести поправки в Уголовный кодекс.
В Кремле, в свою очередь, считают, что Россия должна «бороться» за граждан, которые уехали из страны, но «не скатились на стезю вражеского отношения» к ней. Власти РФ должны создавать условия, чтобы такие уехавшие захотели вернуться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Тему ограничений в отношении покинувших страну россиян Песков назвал «актуальной» и «сложной»: «Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами».
Вячеслав Володин уже неоднократно выступал с инициативами, которые касаются несогласных с войной россиян. В сентябре 2022 года он предложил отдать участникам боевых действий автомобили людей, которые бежали от мобилизации и вынуждены были бросить свои машины на границе. А в декабре он сообщил о подготовке поправок по повышению налогов для уехавших после начала войны россиян. Пока ни одна из этих инициатив Володина реализована не была.